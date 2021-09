Comment regarder et ce qui vient ensuite

Dimanche soir, la finale en deux parties de la saison 5 de Rick et Morty a été diffusée sur Adult Swim. En tant que l’une des plus grandes émissions du réseau, Rick et Morty avaient des fans impatients de voir comment les créateurs Justin Roiland et Dan Harmon termineraient la saison. L’excitation s’est installée alors que les fans ont attendu un mois entre l’épisode 8 et l’épisode 9. D’après les premières réactions, cela valait la peine d’attendre.

Si vous ne vous êtes pas connecté en direct dimanche soir, vous pouvez regarder les deux épisodes sur le site Web d’Adult Swim. Vous aurez cependant besoin d’une connexion par câble pour regarder les nouveaux épisodes “Forgetting Sarick Mortshall” et “Rickmurai Jack”. En fait, cinq des dix épisodes de la saison 5 sont verrouillés derrière un paywall. Si vous n’avez pas de connexion par câble, Adult Swim diffuse un flux de marathon Rick et Morty gratuit 24h / 24 et 7j / 7. Il y a de fortes chances que de nouveaux épisodes finissent par être diffusés en streaming. En attendant, c’est gratuit Rick et Morty.

Je ne spoile rien, mais si vous voulez avoir un aperçu du final, voici l’épisode 9 ouvert à froid :

Si vous n’avez jamais vu Rick et Morty mais que vous voulez essayer, c’est le moment idéal pour vous lancer. Encore une fois, sans gâcher la finale, la fin de la saison 5 résout en fait un fil d’histoire introduit dans la saison 1. Rick et Morty n’est pas du tout concerné par la sérialisation, mais la saison 5 fait avancer l’histoire. Les quatre premières saisons de l’émission sont diffusées sur Hulu si vous voulez vous rattraper.

Quant à l’avenir de la série, il y a beaucoup plus de Rick et Morty à venir. En 2018, Adult Swim a commandé 70 autres épisodes de Rick et Morty avant sa quatrième saison. Jusqu’à présent, nous avons vu 20 de ces épisodes – 10 dans la saison 4 et 10 dans la saison 5. Par conséquent, il reste 50 épisodes stupéfiants. Nous ne savons pas comment Adult Swim prévoit de les distribuer, mais nous pouvons probablement nous attendre à au moins cinq autres saisons.

À ce stade, les fans de la série veulent sans aucun doute savoir quand s’attendre à la saison 6 de Rick et Morty. Contrairement à de nombreuses autres séries de longue date, le calendrier de sortie de Rick et Morty est complètement imprévisible. Les fans ont attendu plus d’un an et demi entre les saisons 1 et 2 ainsi que les saisons 2 et 3. L’attente entre les saisons 3 et 4 a été encore plus longue, durant deux ans et demi. La nouvelle passionnante est que l’équipe a déjà fini d’écrire la saison 7. Cela semblerait suggérer que la saison 6 est également en préparation, ce qui signifie que nous pourrions en fait voir de nouveaux épisodes en 2022.