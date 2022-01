Comment regarder et diffuser l’émission de télévision emblématique

Le pouvoir de star de Betty White est commémoré d’une manière différente des autres de son époque. L’actrice légendaire est décédée, soupçonnée de causes naturelles, le 31 décembre à l’âge de 99 ans. Il ne lui a fallu que quelques semaines pour fêter son 100e anniversaire le 17 janvier. White est probablement la plus aimée pour son rôle dans The Golden Girls. . Rose était la douce et naïve du groupe, qu’elle a joué de 1985 à 1992.

White était le dernier acteur vivant de la série emblématique. D’ACCORD! L’interview du magazine de juillet 2021 révèle que White a déclaré qu’elle avait survécu à ses co-stars: « Je ne peux pas croire que je suis le seul qui reste parce que je [was] le plus vieux ! » dit-elle. « Nous nous sommes présentés pour la relecture [and] c’était comme frapper une balle de tennis au-dessus du filet. C’était tellement excitant d’être avec quatre personnes avec cette chimie – je n’oublierai jamais cette première lecture. C’était comme si nous travaillions ensemble depuis toujours ! J’en ai encore la chair de poule en y pensant. »

Elle était dans un placard de la rue McClanahan et ne pouvait pas imaginer sa mort en 2010. « Nous nous sommes adorés », a-t-elle déclaré à propos de son amie décédée d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 76 ans. « Cela fait plus mal que je ne le pensais si c’était possible. . Elle était tout, en ce qui concerne un ami. «

Il a longtemps été dit que White et Bea Arthur avaient une querelle majeure. Apparemment, la personnalité positive de White irritait Arthur. Dans une interview avec The Village Voice en 2011, White a déclaré à propos d’Arthur : » Elle m’a parfois fait mal au cou. C’était mon attitude positive – et cela a parfois mis Bea en colère. Parfois, si j’étais heureux, elle était furieuse. . »

Le fils d’Arthur, Matthew Saks, a confirmé la tension entre les deux co-stars dans une interview de 2017 avec Closer Weekly : « Ma mère avait sans le savoir l’attitude qu’il était amusant d’avoir quelqu’un contre qui être en colère. C’était presque comme si Betty devenait son ennemi juré , quelqu’un sur qui elle pouvait toujours rouler des yeux au travail. »

Le spectacle a été présenté à une nouvelle génération de fans grâce à Internet. Il est désormais disponible sur plusieurs plateformes de streaming, notamment Hulu, YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video, fuboTV, Google Play et Vudu. Certains sont gratuits avec des abonnements, et d’autres sont payants par épisode ou par saison.