Comment regarder Et si… ? en ligne: diffusez maintenant la nouvelle série Disney Plus Original

La création du multivers à la fin de Loki a fourni la séquence parfaite pour la première série animée de Marvel Studio, What If…? Créée par AC Bradley (Trollhunters: Tales of Arcadia), cette nouvelle émission d’anthologie modifie des moments charnières de la célèbre saga Infinity pour explorer des réalités alternatives palpitantes. Ci-dessous, nous détaillons comment regarder What If…? maintenant avec un abonnement Disney Plus.

Comment regarder Et si… ? en ligne

Date de première : Mercredi, 11 août à minuit PT / 3h HE / 8h BST.

Nouveaux épisodes : publié chaque semaine jusqu’au 6 octobre.

Jeter: Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Chris Hemsworth, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chadwick Boseman, Natalie Portman.

Créateur: Ashley. C. Bradley.

Regarde maintenant: stream Et si… ? sur Disney Plus à partir de seulement 7,99 $ / 7,99 £ / 11,99 $ AU par mois

Chaque épisode est l’objet d’une spéculation enivrante de fanboy. Imaginez que Peggy Carter ait pris le Super Soldier Serum à la place de Steve Rodgers ? Et si Loki brandissait Mjolnir, le marteau de Thor ? Et – un exemple de plusieurs films convergeant – à quoi ressemblerait le MCU si T’Challa devenait Star Lord et rejoignait les Gardiens de la Galaxie ?

Ce sont de délicieuses hypothèses pour divertir le Marvel Massive. De plus, chaque tranche est inspirée d’un genre différent. Attendez-vous à une histoire d’amour tragique mettant en vedette Doctor Strange, un thriller politique et un mystère de meurtre à la Agatha Christie. Mais la nouvelle approche qui nous a le plus excité ? Un épisode sur le thème de l’horreur dans lequel Captain America et Iron Man sont des zombies cérébraux !

Jeffrey Wright raconte la série comme étant omnipotent The Watcher, tandis que des dizaines d’A-listers reviennent pour exprimer leurs substituts de super-héros, parmi lesquels Michael B. Jordan, Paul Bettany, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Tilda Swinton et le regretté grand Chadwick Boseman.

Offrant un espace infini pour une narration divergente, explosant de talents de premier plan et incroyablement animé, What If…? pourrait être la meilleure émission télévisée de Marvel Studio à ce jour. Lisez la suite pour savoir comment regarder Et si… ? en ligne avec Disney Plus.

Comment regarder Et si… ? en ligne et diffusez la nouvelle émission sur Disney Plus maintenant

Préparez-vous pour une balade exaltante à travers le multivers avec What If…? de Marvel Studio, qui fait ses débuts exclusivement sur Disney Plus le mercredi 11 août. Un nouvel épisode sort chaque semaine à 12h PT / 3h HE / 8h BST / 17h AEST jusqu’en octobre. 6 2021.

Comme Disney Plus est maintenant déployé en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l’Asie et de l’Amérique latine, regarder What If…? l’utilisation du service est plus facile que jamais. Si vous êtes situé dans un pays qui a accès à Disney Plus, il vous suffit de rendez-vous sur le site de Disney Plus et inscrivez-vous au service à regarder.

En plus d’être la maison exclusive de What If…?, Disney Plus vous donne accès à l’énorme catalogue de Disney et Pixar, ainsi qu’au contenu Fox et National Geographic, et bien sûr à l’intégralité du canon MCU. Un abonnement Disney Plus donne également accès à tout Star Wars – y compris The Mandalorian – le tout pour seulement 7,99 $ / 7,99 £ / 11,99 $ AU par mois.Voir l’offre

Comment économiser de l’argent sur Disney+

Disney Plus est déjà moins cher que les services de streaming concurrents comme Netflix, mais vous pouvez économiser encore plus lorsque vous vous inscrivez à un abonnement annuel qui vous donne 15% de réduction sur le prix mensuel. De toute évidence, vous devez dépenser de l’argent au début, mais avec tant de contenu à retenir, nous doutons fort que vous manquerez de choses à regarder avant la fin des 12 mois. Vous regardez 79,99 $/79,90 £/119,99 $ AU pour l’année.

Ou si vos intérêts vont plus loin (et que vous êtes aux États-Unis), alors nous vous suggérons sérieusement d’examiner la valeur fantastique forfait. Il ajoute Hulu et ESPN+ au prix de votre abonnement. L’élément Hulu ouvre un monde d’originaux Hulu tels que The Great, Upload, Love Victor et Helstrom. Tandis qu’ESPN+ propose des tonnes de sports en direct exclusifs, de faits saillants et de documentaires. Le forfait combiné ne coûte que 13,99 $ par mois.

Que dois-je savoir d’autre sur Disney+ ?

Et qu’est-ce qui se passerait si…? n’est que la dernière d’une série de sorties très attendues exclusives à la plate-forme, notamment Loki, Monsters at Work, Soul, Mulan, Hamilton, The Falcon and the Winter Soldier et bien plus encore.

Le service de streaming propose des applications pour iOS et Android (bien sûr) et est disponible pour regarder en ligne via les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

De plus, maintenant que Disney a créé un précédent en matière de sortie de films comme son remake en direct de Mulan sur le service plutôt que dans les cinémas via son programme Disney Plus Premier Access, attendez-vous à ce que la société continue à proposer plus de films à succès qui étaient initialement destinés à être diffusé sur grand écran à Disney Plus en 2021. C’est actuellement un excellent moyen de regarder Jungle Cruise en ligne, avec Emily Blunt et Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Enfin, il y a Star sur Disney Plus que la plupart des marchés mondiaux peuvent apprécier et voit la quantité de contenu disponible via Disney Plus plus que doubler, avec un œil particulier sur les émissions que les adultes vont apprécier.

Il est disponible au Royaume-Uni, dans la plupart des pays d’Europe et sur d’autres marchés sélectionnés comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais pas aux États-Unis, où le service Hulu du géant des médias couvre déjà un terrain très similaire.

