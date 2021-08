Comment regarder Flame Fatales, le prochain grand événement de speedrunning GDQ

Image: GDQ / Flamme Fatales

Flame Fatales commence aujourd’hui et, comme les précédents événements Fatales, il s’agit d’une vitrine de speedrun réservée aux femmes qui collecte des fonds pour des œuvres caritatives. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement, y compris où le regarder, comment faire un don et quand il commence.

Qu’est-ce que Flame Fatales?

Il s’agit d’un événement de speedrun réservé aux femmes qui est organisé et géré par Games Done Quick, alias GDQ. Comme d’autres événements GDQ, Flames Fatales collecte des fonds pour des œuvres caritatives. Fondamentalement, c’est une vitrine d’une semaine de certains des meilleurs speedrunners du monde jouant une longue liste de jeux aussi vite qu’ils le peuvent tout en expliquant comment ils le font comme ils le font. L’événement commence aujourd’hui, le 15 août, et se poursuit jusqu’au 21 août.

Où puis-je le regarder ?

Comme pour les précédents événements liés au GDQ, Flame Fatales est totalement gratuit à regarder, et vous pouvez le faire ici. Et toutes ces courses aident à gagner de l’argent pour une œuvre caritative, alors vous devriez regarder !

Attendez, c’est pour la charité ?

Oui! Flame Fatales collecte des fonds pour le Malala Fund, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les filles du monde entier à aller à l’école. L’année dernière, lors de l’événement Fleet Fatales 2020, un événement similaire de course de vitesse entièrement féminin, le groupe a pu collecter plus de 80 000 $ pour l’association caritative à but non lucratif. Avant cela, un autre événement Fatales a permis de récolter près de 55 000 $ pour le même organisme de bienfaisance. Alors oui, même si c’est amusant de regarder des speedruns impressionnants, ce n’est pas seulement du contenu divertissant, mais un énorme événement pour une bonne cause.

Alors, où puis-je faire un don ?

Faites un don ici ! Et voici plus d’informations sur l’association caritative que Flame Fatales aide cette année.

À quelle heure tout est allumé ?

Il y a un programme ici. C’est un si bon programme qu’il détectera automatiquement votre fuseau horaire et affichera les heures/dates en conséquence. Le pré-spectacle pour la soirée commence à 13 h 30 HNE.

Préparez-vous à une longue liste de jeux, avec quelques nouveaux jeux étonnamment lancés cette semaine, comme Immortals Fenyx Rising et The Pathless. Il semble même y avoir une journée entière consacrée principalement aux jeux Sonic.

Et si je manque quelque chose ?

Relaxer! La chaîne YouTube officielle de GDQ finira par télécharger chaque course afin que vous puissiez revenir en arrière et regarder des choses que vous avez manquées ou toutes les courses super cool que vous souhaitez revoir. GDQ l’a fait pour le dernier événement Fatales, Fleet Fatales. Vous pouvez consulter cette liste de lecture ici.

Maintenant, allez regarder des matchs !