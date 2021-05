Comment regarder Global Citizen VAX en direct: diffusez le concert en direct de n’importe où

Alors que les vaccins COVID-19 commencent maintenant à être administrés dans le monde entier, Global Citizen organise un événement spécial pour aider à collecter des dons et s’assurer que tout le monde, partout, a accès à un vaccin qui pourrait potentiellement leur sauver la vie. Animé par l’artiste, actrice et productrice multi-platine Selena Gomez, VAX LIVE: Le concert pour réunir le monde sera diffusé dans le monde entier ce week-end dans le but de collecter des fonds pour la cause et de promouvoir une distribution équitable des vaccins dans le monde entier. Global Citizen a également créé un site Web sur lequel vous pouvez en savoir plus sur les vaccins COVID-19.

Pendant l’émission, les téléspectateurs auront droit à des performances des invités musicaux Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin et HER, ainsi qu’à des apparitions du président Joe Biden, de la première dame Jill Biden, du vice-président Kamala Harris, Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn et Sean Penn. De plus, les invités estimés, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex comparaîtront en tant que présidents de campagne.

Concert Global Citizen Vax Live: quand et où

Il existe plusieurs façons de regarder VAX Live: Le concert pour réunir le monde lors de sa première en direct, bien que la meilleure façon de le regarder soit exclusivement sur YouTube. VAX Live sera diffusé ce samedi 8 mai à 20 h HE / 19 h CT sur ABC, ABC News Live, CBS, YouTube, les stations de radio iHeartMedia et l’application iHeartRadio. Pendant ce temps, Fox diffusera l’événement à partir de 23 h HE / 22 h CT le même soir.

Ceux qui regardent sur YouTube via le compte de Global Citizen auront droit à un événement prolongé. Alors que le concert sera diffusé pendant une heure sur des chaînes de diffusion comme ABC, CBS et Fox, les téléspectateurs de YouTube verront une émission prolongée d’une durée de 90 minutes et présentant des performances et des apparitions supplémentaires de NCT 127, Picture This et les créateurs de YouTube Daniel El Travieso. , Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba et The Try Guys. L’émission complète de 90 minutes sera également disponible pour être diffusée sur YouTube à la demande après sa première.

Toutes les vidéos YouTube ne sont pas disponibles dans le monde entier. Parfois, les vidéos sur YouTube et d’autres services peuvent être bloquées en fonction de l’endroit où vous vous trouvez ou de votre voyage dans le monde. Si vous voyez une restriction et que vous ne pouvez pas regarder l’événement pendant sa diffusion en direct, vous pouvez utiliser un VPN pour naviguer sur le Web de manière anonyme et déverrouiller l’accès à l’émission. Il existe une tonne de services VPN bon marché, bien qu’ExpressVPN soit notre préféré.

Comment regarder VAX Live: le concert pour réunir le monde

VAX Live: The Concert to Reunite the World est entièrement gratuit à regarder sur YouTube via la chaîne Global Citizen ou vous pouvez choisir l’une des nombreuses autres façons de regarder. Vous pourrez diffuser l’émission à partir de votre téléphone, tablette, Fire TV Stick, Smart TV, ordinateur et partout où vous pouvez accéder à YouTube.

Si vous rencontrez des difficultés pour regarder la série sur YouTube, essayez un service VPN! Ils sont vraiment faciles à utiliser et aident à débloquer les restrictions que vous pourriez rencontrer en raison de votre emplacement.

