Comment regarder Godzilla contre Kong en ligne de n’importe où

Legendary Pictures est de retour avec la dernière entrée de sa série MonsterVerse et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez diffuser Godzilla contre Kong en ligne.

Tourné en 2018 et 2019 à Hawaï, en Australie et à Hong Kong, Godzilla vs Kong devait initialement sortir en novembre de l’année dernière, mais a été retardé en raison de la pandémie. Alors que le film a été présenté en première dans les salles internationales le 24 mars, Warner Bros a décidé de le rendre disponible gratuitement aux abonnés de HBO Max aux États-Unis, tandis que les téléspectateurs au Canada, au Royaume-Uni et en Australie pourront le louer en utilisant Premium Video On Demand (PVOD ) prestations de service.

Godzilla vs Kong est une suite de Godzilla: le roi des monstres de 2019 et de Kong: Skull Island de 2017, ainsi que du quatrième film de MonsterVerse. Le film commence sur Skull Island où Kong et ses protecteurs se préparent à se lancer dans un périlleux voyage pour trouver sa vraie maison au centre de la Terre. En effet, à la fin de Kong: Skull Island, il y avait plusieurs références à la théorie de la Terre creuse et il semble que Kong et les autres titans puissent en fait provenir d’un endroit proche du noyau de la Terre.

Alors que le Dr Mark Russel (Kyle Chandler), Madison Russell (Millie Bobby Brown) et d’autres des films précédents du MonsterVerse reviendront pour ce nouvel épisode, Godzilla vs Kong présentera également un nouveau personnage nommé Jia (Kaylee Hottle) qui est une orpheline qui a tissé un lien unique et puissant avec Kong. En route vers une entrée de la Terre creuse, Kong et ses protecteurs sont attaqués par un Godzilla enragé qui a causé des destructions à travers le monde.

En plus de s’affronter, Godzilla et Kong devront également affronter Mechagodzilla qui est une version mécanique de Godzilla créée par Apex Cybernetics. Alors que l’organisation scientifique secrète Monarch a joué un rôle important dans les films précédents de MonsterVerse, il semble qu’Apex et ses membres pourraient être les nouveaux méchants de la franchise à l’avenir.

Que vous souhaitiez que Godzilla ou Kong remporte la bataille épique entre les titans, nous vous montrerons comment diffuser Godzilla contre Kong depuis n’importe où dans le monde.

Godzilla vs Kong: quand et où?

Godzilla vs Kong sera disponible en streaming le mercredi 31 mars sur HBO Max aux États-Unis. Le film sera disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés de HBO Max et il a une durée d’une heure et cinquante-trois minutes. Les téléspectateurs canadiens pourront louer Godzilla vs Kong des services Premium Video on Demand (PVOD) le même jour, tandis que les téléspectateurs du Royaume-Uni et d’Australie pourront le faire le jeudi 1er avril.

Comment regarder Godzilla contre Kong aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder le dernier film dans MonsterVerse, vous devrez être abonné à HBO Max pour le faire. Godzilla vs Kong sera disponible en streaming sans frais supplémentaires pour tous les abonnés de HBO Max à partir du mercredi 31 mars.

L’inscription à HBO Max vous coûtera 14,99 $ par mois, mais pour le prix, vous aurez accès à la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Watchmen, Succession, Barry, Insecure, Westworld ainsi que Wonder Woman 1984, Justice League de Zack Snyder et autres des films. Le service vous permettra également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends et même Rick et Morty. HBO Max propose actuellement un essai gratuit de 7 jours si vous souhaitez tester le service par vous-même pour regarder Godzilla contre Kong.

Regardez Godzilla contre Kong au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme HBO Max n’est pas encore disponible en dehors des États-Unis, Warner Bros a décidé de rendre le dernier film de Legendary Pictures disponible à la location sur les services Premium Video on Demand (PVOD) au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, y compris Prime Video, iTunes, Google Play, YouTube Movies et plus encore. Bien que le prix du PVOD n’ait pas encore été révélé, la location de Godzilla contre Kong vous coûtera probablement entre 24,99 $ et 29,99 $. Il convient également de noter que les téléspectateurs de Candian pourront regarder le film le mercredi 31 mars tandis que les téléspectateurs australiens et britanniques devront attendre le jeudi 1er avril pour le faire.

