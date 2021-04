Comment regarder gratuitement à la télévision britannique, heure de début et undercard

Le rendez-vous de Carl Frampton avec le destin devrait arriver samedi soir alors qu’il défie Jamel Herring pour le titre mondial WBO des super-poids plume.

Frampton est déjà un champion du monde à deux poids ayant remporté des ceintures à la fois en super-coq et en poids plume.

Frampton veut écrire l’histoire

Maintenant, cependant, il est passé au super-poids plume et tente de devenir le tout premier champion irlandais à trois poids.

Le joueur de 34 ans est à la fin de son temps dans le sport et espère réaliser une dernière belle performance pour couronner sa magnifique carrière.

Le hareng a 35 ans et a déjà été battu deux fois.

Cependant, il n’a pas perdu depuis 2017 et impressionné par les récentes victoires sur Masayuki Ito et Lamont Roach.

Herring est un ancien marine américain qui détient le titre WBO des super-poids plume

Frampton vs Herring Comment regarder à la télévision britannique?

Carl Frampton vs Jamel Herring sera en direct et en clair sur Channel 5 au Royaume-Uni.

Freeview (5 ou 105), Sky (105), Virgin Media (105), Freesat (105).

Frampton vs Herring heure de début?

Carl Frampton vs Jamel Herring devrait commencer vers 22 heures, heure du Royaume-Uni.

C’est 1h du matin heure locale où le combat se déroule à Dubaï.

Frampton est déjà un champion à deux poids

Undercard Frampton vs Herring?

Zhankosh Turarov vs Tyrone McKenna (Super-léger) Keyshawn Davis vs Richman Ashelley (Léger) Donnie Nietes vs Pablo Carillo (Super-Flyweight) Tursynbay Kulakhmet vs Heber Rondon (Super-Welterweight) Faizan Anwar vs Evgenii Vazem (Welterweight) Fahad Al Bloushi vs Suraj (Super-poids plume)

Shakur Stevenson attend le vainqueur

Que se passe-t-il ensuite après Frampton vs Herring?

S’il gagne, le co-promoteur américain de Frampton, Bob Arum, a déclaré qu’il défendrait probablement la ceinture contre le challenger obligatoire Shakur Stevenson.

Shakur est l’un des jeunes talents les plus chauds de la boxe américaine et Frampton serait un gros outsider dans ce combat.

L’idée serait qu’elle ait lieu au Windsor Park à Belfast comme un adieu approprié.

Cependant, s’il perd contre Herring, Frampton a déjà dit à talkSPORT qu’il se retirerait de la boxe.