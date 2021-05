HBO Max Comment regarder gratuitement ‘Friends: The Reunion’

Le rendez-vous très attendu «Friends» est enfin arrivé et sera lancé en exclusivité (aux États-Unis) via HBO Max ce jeudi 27 mai. Le spectacle sera disponible vers 3 h HE / minuit PT.

Si vous vous inscrivez à HBO Max directement via leur site Web, il n’y a pas d’essai gratuit. Cependant, vous pouvez obtenir HBO Max associé à un essai gratuit de certains autres services de streaming, que nous détaillons ci-dessous.

Voici comment vous inscrire et regarder gratuitement “Friends: The Reunion”:

Heavy peut gagner une commission d’affiliation si vous vous inscrivez via un lien sur cette page

AT&T TV

AT&T TV propose quatre forfaits de chaînes différents: «Divertissement», «Choix», «Ultimate» et «Premier». Un an de HBO Max (ou tant que vous conservez AT&T TV) est inclus gratuitement dans les forfaits «Choix» et plus, et vous pouvez sélectionner n’importe quel forfait et module complémentaire que vous voulez avec votre essai gratuit de 14 jours d’AT&T TV.

Jouer

Amis : La Réunion | Bande-annonce officielle | HBO Max Nos amis préférés sont de retour sur le plateau qui a tout déclenché. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et des invités spéciaux se réunissent pour discuter de tout, de leur processus de casting à la question de savoir si Ross et Rachel étaient vraiment en pause. Soyez témoin du lien indestructible du groupe qui… 2021-05-19T16: 47: 18Z

Veuillez noter que l’essai gratuit n’est pas annoncé en tant que tel, mais le montant que vous devez payer aujourd’hui sera de 0 $ lors de votre inscription. Si vous regardez AT&T TV sur votre ordinateur, téléphone ou tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Firestick, Apple TV, etc.), le premier mois sera facturé, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours:

Dans ce lien, vous pouvez essayer AT&T TV gratuitement

Une fois inscrit au forfait AT&T TV «Choice» ou supérieur, vous pouvez regarder «Friends: The Reunion» dans l’application HBO Max (et non dans l’application AT&T TV), qui est disponible sur Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick , Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, PlayStation 4 ou 5, Xbox One ou X / S Series, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android.

Jouer

«Friends: The Reunion» Tapis rouge numérique L’hôte Maddie Ziegler et les hôtes invités Markell Washington et Brandi Marie King célèbrent «Friends: The Reunion» avec un tapis rouge numérique plein de jeux, de surprises et de stars invitées qui vous feront dire «OH. MA. GAWD. »2021-05-26T19: 48: 26Z

Lorsque vous vous connectez à HBO Max, vous devrez utiliser vos informations d’identification AT&T TV.

Hulu

HBO Max est disponible en tant que compagnon de Hulu ou Hulu avec Live TV. Que vous soyez un abonné Hulu nouveau ou existant, le plugin HBO Max est livré avec un essai gratuit de sept jours:

Regardez ici HBO Max sur Hulu

Une fois inscrit au module complémentaire HBO Max pour Hulu, vous pouvez regarder “Friends: The Reunion” dans l’application HBO Max (et non l’application Hulu), disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, PlayStation 4 ou 5, Xbox One ou X / S Series, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android.

Lorsque vous vous connectez à HBO Max, vous devrez utiliser vos informations d’identification AT&T TV.

Ci-dessous vous pouvez voir la bande-annonce de “Friends: The Reunion”

Jouer

Amis : La Réunion | Bande-annonce officielle | HBO Max Nos amis préférés sont de retour sur le plateau qui a tout déclenché. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et des invités spéciaux se réunissent pour discuter de tout, de leur processus de casting à la question de savoir si Ross et Rachel étaient vraiment en pause. Soyez témoin du lien indestructible du groupe qui… 2021-05-19T16: 47: 18Z

“Les six stars de la comédie à succès des années 90” Friends “(Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer) se sont réunies pour une émission spéciale HBO Max qui est une célébration non scénarisée de la série bien-aimée, ”Ont-ils déclaré dans un communiqué de presse.

Dans la lettre, ils ont ajouté:

“Friends: The Reunion” mettra en vedette une variété d’invités spéciaux, dont David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina. Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai. Ben Winston a dirigé le spécial et a produit les producteurs exécutifs de “Friends” Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane. Le spécial vient de Warner Bros. Unscripted Television en association avec Warner Horizon, Fulwell 73 Productions et Bright / Kauffman / Crane Productions. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer étaient les producteurs exécutifs de la spéciale.

Pour célébrer davantage le spécial retrouvailles tant attendu, HBO Max organisera un tapis rouge numérique et social retransmis en direct le mercredi 26 mai de 19h30 à 20h30 PST. Cet événement comprendra une programmation exclusive, des apparitions de vedettes invitées et des segments en direct des événements de projection «Friends Reunite for Friends» à New York et à Los Angeles menant à la spéciale de réunion.

«Friends» a été diffusé pendant 10 saisons sur NBC de 1993 à 2004. Il a remporté plusieurs Emmy Awards et continue d’être une comédie à succès sur les services de distribution et de streaming.

“Friends: The Reunion” sortira le jeudi 27 mai sur HBO Max.

Avertissement: Heavy Inc. a des relations d’affiliation avec divers fournisseurs de contenu en streaming et peut recevoir une commission si vous vous abonnez à un service, via un lien sur cette page.

Ceci est la version originale de Heavy