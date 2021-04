Comment regarder gratuitement le concert virtuel de Marc Anthony aujourd’hui?

. MIAMI, FLORIDE – 16 NOVEMBRE: Dans cette image publiée le 19 novembre 2020, Marc Anthony se produit aux Latin GRAMMY Awards 2020 le 16 novembre 2020 à Miami, en Floride. Les Latin GRAMMYs 2020 ont été diffusés le 19 novembre 2020 (Photo par Alexander Tamargo / . pour The Latin Recording Academy)

Après la vague de critiques qui a été générée pendant le week-end des 17 et 18 avril contre le chanteur portoricain Marc Anthony, après que des milliers de fans du monde entier ont acheté des billets pour son concert virtuel accepté de se tenir dans la nuit du samedi avril. 17, et qui n’a pas été réalisée en raison de pannes techniques de la plateforme de «streaming», l’artiste s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour s’excuser auprès de ses followers.

Le retour sur scène de l’auteur de grands succès tels que “Ça valait le coup” et “Fleur pâle” devrait être une soirée inoubliable avec le concert nommé #MarcAnthonyUnaNoche, qui a fini par être une nuit décevante pour le nombre de fans qui achètent les billets virtuels respectifs bien à l’avance et ont également dû attendre plus de quatre heures pour un concert qui n’a jamais eu lieu.

Dans la matinée du dimanche 18 avril, via son compte Instagram, le chanteur a assuré qu’il allait résoudre le problème et qu’il regrettait ce qui s’était passé, qui lui échappait complètement et qu’il s’agissait d’un problème technologique.

«Tout d’abord, je tiens à remercier du fond du cœur le nombre sans précédent de fans du monde entier qui se sont inscrits pour voir mon concert ce soir et n’ont pas pu en assister en raison de la demande écrasante qui a provoqué l’effondrement total. plate-forme de diffusion en continu. Je suis profondément désolé pour l’échec de cette technologie, qui est totalement hors de mon contrôle. Vous pouvez être sûr que je ne me reposerai pas et nous ferons tout notre possible pour donner toute l’opportunité aux personnes qui avec tant d’efforts ont acquis leurs billets afin qu’elles puissent voir le concert le plus tôt possible et qu’elles puissent en profiter », a déclaré l’artiste dans un communiqué.

Le concert aura lieu ce dimanche 18 avril gratuitement

Bien que les fans attendaient un spectacle en direct dans lequel il y aurait des présentations spéciales, comme celle de Daddy Yankee, comme annoncé par Marc Anthony sur ses réseaux, maintenant le Portoricain a publié une nouvelle déclaration dans laquelle il a trouvé la solution pour cet inconvénient malheureux.

La nouvelle déclaration se lit comme suit:

Mon peuple, comme promis hier soir, mon équipe et moi avons travaillé sans relâche pour trouver une solution aux problèmes techniques liés à la diffusion de l’événement programmé hier soir. J’ai exigé que tous les promoteurs remboursent l’argent à tous ceux qui ont acheté leurs billets et que ce processus commence aujourd’hui. Dites-leur aussi que je leur ai promis un concert, et je vais honorer ce concert avec la version enregistrée du spectacle complet qu’ils n’ont pas pu voir. Il sera disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube, le concert sera présenté en première aujourd’hui, dimanche 18 avril à 17 h HE (disponible pendant 24 heures). Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout votre soutien et votre compréhension. Nous travaillons dur et avec beaucoup d’amour, et nous l’avons fait pour vous! J’espère que vous et vos proches en profiterez. Que Dieu vous bénisse!

Cependant, certains utilisateurs, par le biais de commentaires sur la publication, ont déclaré avoir payé pour un concert virtuel et non pour une émission déjà enregistrée. De la même manière, le chanteur a déclaré que tout l’argent leur serait restitué.

Voir le concert ici

Le concert sera diffusé gratuitement via la chaîne YouTube de Marc Anthony et voici la vidéo intégrée.

Marc Anthony – Una Noche (Full Concert) Marc Anthony – Una Noche (Full Concert) MON PEUPLE, comme promis hier soir, mon équipe et moi avons travaillé sans relâche pour trouver une solution aux problèmes techniques de transmission de l’événement programmé de la nuit dernière. J’ai exigé que tous les promoteurs remboursent l’argent à tous ceux qui ont acheté leurs billets et… 2021-04-18T06: 51: 12Z

LIRE LA SUITE: Le concert virtuel de Marc Anthony a mal tourné Que s’est-il passé?