Comment regarder Halsey ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ en direct : diffusez le concert virtuel de n’importe où

Les fans de Halsey vont faire un tour cette semaine. Après la première de son nouveau film et album “If I Can’t Have Love, I Want Power”, la chanteuse monte sur scène à Moment House pour ce qui s’annonce comme une performance live inoubliable que le public pourra regarder de autour du monde.

La performance “If I Can’t Have Love, I Want Power” à Moment House devrait être un concert virtuel complet où Halsey interprétera des morceaux de son nouvel album du même nom. L’événement d’une nuit seulement comportera trois heures de spectacle, cependant, contrairement à certains concerts virtuels, vous devrez acheter un billet à Moment House pour diffuser ce spectacle.

Nous avons tous les détails sur l’endroit où regarder l’émission juste en dessous et même quelques conseils sur la façon d’y accéder si vous voyez une restriction de localisation qui bloque le flux dans votre pays.

Halsey ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ en direct : quand et où

Le concert virtuel Halsey “If I Can’t Have Love, I Want Power” aura trois projections pour accueillir les fans dans différents fuseaux horaires. La première diffusion sera diffusée à 21 h HE / 18 h HP le dimanche 29 août, tandis que la prochaine sera diffusée à 5 h HE / 2 h HP le lundi 30 août. La dernière diffusion aura lieu le même lundi à 13 h HE / 10 h HP. Cet événement d’une nuit seulement n’est accessible qu’en achetant un billet à Moment House avant le début du spectacle.

Votre billet ne sera valable que pour la projection que vous sélectionnez, alors assurez-vous d’être prêt à regarder lorsque cette projection est en direct car vous ne pourrez regarder aucune des autres. Moment House n’autorise pas non plus les rediffusions, vous devez donc vous assurer d’être connecté tôt pour éviter de manquer un moment de l’émission.

Bien que ce concert virtuel devrait être disponible en streaming dans le monde entier, il est possible que vous rencontriez une restriction en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Si vous remarquez que le flux n’est pas disponible dans votre région pour une raison quelconque, vous pouvez essayer l’un de ces excellents services VPN pour débloquer l’accès et diffuser l’émission en direct.

Comment regarder le concert virtuel de Halsey ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ en direct

Halsey partira peut-être bientôt en tournée pour promouvoir son nouvel album, mais rien ne se compare à un concert virtuel. Vous pouvez voir l’artiste de près et personnellement en direct sur Monthly House de n’importe où dans le monde tant que vous avez un billet. Achetez votre billet ici pour vous préparer à la première séance de dimanche soir et regardez-la en direct depuis votre appareil préféré. Si vous ne parvenez pas à afficher le site Web en raison d’une restriction de localisation, essayez un service VPN pour pouvoir y accéder dès aujourd’hui. ExpressVPN se trouve être notre préféré.

