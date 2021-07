HBO Max est la version la plus récente et la plus étendue des plateformes de streaming de HBO. En plus d’offrir une bibliothèque de streaming qui comprend plus de 10 000 heures de contenu cinématographique et télévisuel premium de HBO, HBO Max est actuellement le foyer exclusif des nouvelles versions de WarnerMedia. L’un des moyens les plus simples d’accéder à HBO Max consiste à utiliser votre appareil de diffusion en continu Roku ou votre téléviseur Roku. Voici ce que vous devez savoir pour regarder HBO Max sur Roku.

Comment télécharger HBO Max sur Roku

Si vous n’avez pas déjà HBO Max sur votre appareil de streaming Roku ou Roku TV, vous devrez d’abord le faire. Voici les étapes à suivre pour télécharger le service afin de pouvoir regarder HBO Max sur Roku.

Allumez votre Appareil Roku ou alors Roku TV.

Source : Keegan Prosser / Android Central Appuyez sur le Domicile bouton de votre télécommande Roku.

Sélectionner Chaînes de diffusion en continu puis sélectionnez Rechercher des chaînes.

Source : Keegan Prosser / Android Central

Rechercher HBO Max à l’aide du clavier virtuel.

Source : Keegan Prosser / Android Central Select HBO Max et choisissez de Ajouter une chaîne.

Si vous êtes déjà abonné à HBO Now sur votre appareil Roku ou Roku TV avant le lancement de HBO Max, la chaîne devrait avoir été automatiquement mise à jour vers le nouveau service. De même, si vous vous êtes abonné à HBO via The Roku Channel avant le lancement de HBO Max, votre abonnement HBO sur The Roku Channel est automatiquement devenu un abonnement HBO Max en février 2021, sans frais supplémentaires.

Comment regarder HBO Max sur Roku

Que vous possédiez l’un des divers appareils de diffusion en continu de Roku ou un téléviseur Roku, la société de médias numériques permet de regarder facilement du contenu sur HBO Max dans le confort de votre canapé. Voici les étapes simples que vous devez suivre pour regarder HBO Max sur Roku.

Sélectionner Chaînes de diffusion en continu sur votre écran d’accueil.

Faites défiler jusqu’au HBO Max app et ouvrez-la.

Source : Keegan Prosser / Android Central

Sélectionner l’émission ou le film que vous aimeriez regarder.

Lorsque vous y êtes invité, S’identifier à HBO Max en utilisant vos informations d’identification existantes.

Source : Keegan Prosser / Android Central Si vous y êtes invité, sélectionnez Accédez à tout HBO Max.

Une fois que vous vous êtes connecté pour la première fois, vous devriez pouvoir accéder à l’application à plusieurs reprises via Roku sans avoir à vous connecter à chaque fois.

Dépannage de HBO Max sur Roku

Depuis le lancement de HBO Max sur les appareils de streaming Roku, plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes avec l’application qui se bloque régulièrement ou se bloque complètement lors de l’ouverture. Alors que Roku a publié une déclaration disant que HBO est responsable de la maintenance de l’application et que HBO a affirmé que le problème avait été résolu avec une mise à jour il y a plusieurs mois, certains utilisateurs affirment qu’ils ont toujours des problèmes. Dans cet esprit, nous avons compilé une liste de quelques conseils de dépannage différents. Les voici:

Redémarrez votre appareil Roku. Essayez de vous déconnecter de HBO sur tous les appareils et reconnectez-vous. Réinstallez HBO Max. Attendez que l’écran d’accueil de l’application HBO Max se charge complètement avant de naviguer. Recherchez du contenu HBO Max à partir de la recherche Roku et lisez le film à partir de là. Commencez à regarder du contenu HBO Max sur un autre appareil, puis revenez à votre appareil Roku et reprenez.

Si aucun des conseils de dépannage ci-dessus ne fonctionne, vous souhaiterez peut-être vider le cache et les données de votre appareil Roku ou mettre à jour votre appareil Roku. Voici les étapes pour faire l’une de ces choses:

Comment effacer le cache et les données de Roku

Sélectionnez le Domicile onglet est sélectionné dans le menu principal. appuie sur le Domicile bouton de votre appareil Roku cinq fois. Ensuite, appuyez sur le En haut bouton et le Rembobiner bouton deux fois. appuie sur le Avance rapide bouton deux fois, et votre appareil devrait commencer à effacer.

Comment mettre à jour votre appareil Roku

Accédez à votre appareil Roku Paramètres et sélectionnez Système. Faites défiler vers le bas et choisissez Mise à jour du système. appuie sur le Vérifie maintenant et suivez les invites à l’écran pour installer les mises à jour.

Il convient également de noter que pour accéder à HBO Max sur Roku, votre appareil Roku doit exécuter Roku OS 9.3. Si votre appareil est plus ancien et n’exécute pas Roku OS 9.3, vous pouvez choisir la mise en miroir de l’écran de votre smartphone ou PC vers votre appareil Roku.

Tout le contenu

HBO Max

HBO Max a toutes les exclusivités

La bibliothèque de streaming HBO Max propose plus de 10 000 heures de contenu exclusif de films et de télévision de HBO et WarnerMedia.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Montez !

Voici quelques-uns des meilleurs supports de téléphone à ramasser pour la PS5

La PS5 est officiellement là, et comme son prédécesseur, les joueurs peuvent profiter de la connectivité de jeu à distance et jouer à distance à leur toute nouvelle console. Pour en tirer le meilleur parti, voici quelques-uns des meilleurs supports de téléphone disponibles pour la PS5.