Comment regarder Holyfield vs Belfort: heure, diffusions en direct, carte complète, Trump et plus expliqué

L’ancien champion du monde des poids lourds Evander Holyfield entre sur le ring à l’âge de 58 ans, affrontant le poulet de printemps comparatif Vitor Belfort, l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC de 44 ans, dans le dernier extravagance PPV de la boxe. Cela pourrait être plus une épreuve que le “Real Deal”, et vous pouvez lire la suite pour le temps de combat, la carte complète et vos meilleures options de diffusion en direct Holyfield vs Belfort dans le monde entier.

C’est le gros titre d’une carte véritablement époustouflante, qui présente également la légende des sports de combat de 46 ans, Anderson Silva, le retour plein d’entrain de David Haye, 40 ans, et les commentaires en direct de Donald Trump !

Étonnamment, la Florida Athletic Commission a approuvé le combat Holyfield vs Belfort comme un match de boxe professionnel entièrement réglementé, ce qui signifie qu’il signifie en fait quelque chose… pour quelqu’un… vraisemblablement.

Holyfield, l’un des plus grands boxeurs livre pour livre de tous les temps, est monté pour la dernière fois sur le ring il y a plus de dix ans, et si un retour au sport à son âge ne semblait pas déjà assez malavisé, rappelez-vous qu’il n’a été parachuté qu’il y a une semaine en remplacement d’Oscar de la Hoya.

Belfort n’a boxé professionnellement qu’une seule fois auparavant, mais à 14 ans de cadet de son adversaire et détenant le record du plus grand nombre de KO de l’histoire de l’UFC, autre chose que la victoire de The Phenom semble impensable.

C’est chaque centimètre de la bataille des âges, et vous pouvez continuer à lire pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’obtention d’une diffusion en direct Holyfield vs Belfort – et tout le reste – ce week-end.

Diffusion en direct Holyfield vs Belfort: comment regarder dans le monde

Maintenant que Triller a acheté Fite TV, le service de streaming est devenu une sorte de foyer pour des combats d’exposition mettant en vedette des célébrités et des stars de la boxe d’antan, y compris cet événement unique.

Vous pouvez regarder l’événement complet via le site Web ou via l’application. De plus, les événements Fite sont disponibles pour regarder sur les téléviseurs intelligents, Apple TV, Roku, Chromecast, les consoles de jeux et plus encore.

L’événement commence à 19h HE / 16h PT / 12h BST / 9h AEST.

Le combat Holyfield vs Belfort lui-même devrait commencer vers 23 h HE / 20 h HP / 4 h BST / 13 h AEST, bien que les horaires dépendent entièrement de la durée des combats précédents.

Et si ces horaires ne fonctionnent pas pour vous, le site Fite.TV hébergera des rediffusions illimitées pour les prochains mois. Voir l’offre

Combien coûtera Holyfield contre Belfort ?

Ce n’est pas parce que l’événement est diffusé sur Fite.TV dans le monde entier qu’il coûte le même prix dans tous les pays. En fait, les prix pour Holyfield vs Belfort varient énormément.

Aux États-Unis, cette extravagance unique est au prix de 49,99 $, alors qu’au Canada, elle coûte 39,99 $ US, soit environ 50 $ CA.

Vous pouvez également trouver le combat à travers une gamme de services de câble au nord et au sud de la frontière, y compris DirecTV, Verizon, Spectrum et Dish, avec des frais PPV de 49,99 $ pour la carte complète.

Le prix Holyfield vs Belfort est beaucoup moins cher dans d’autres parties du monde, l’événement coûtant 13,99 $ US (environ 10 £) au Royaume-Uni, 14,99 $ US (environ 21 $ NZ) en Nouvelle-Zélande et 21,99 $ US (environ 30 AU $) en Australie.

– Pour regarder cet événement, cliquez sur le lien et rendez-vous directement sur le site Fite.TV

(Crédit image : Fite.TV)

Le combat Holyfield vs Belfort aura lieu le samedi 11 septembre au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Les horaires de l’événement sont les suivants :

Heure de début de la carte principale Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Heure Holyfield vs Belfort (États-Unis et Canada) : 19 h HE / 16 h HP / 18 h CTHolyfield vs heure Belfort (Royaume-Uni) : 12 h BST (dimanche 12 septembre) Holyfield vs heure Belfort (Australie) : 9 h AEST (dimanche 12 septembre)

Holyfield vs Belfort : carte complète pour Fight Club

Evander Holyfield contre Vitor Belfort – Poids lourd (8 tours)Anderson Silva contre Tito Ortiz – Cruiserweight (8 tours)David Haye contre Joe Fournier – Poids lourd (8 tours)Andy Vences contre Jono Carroll – Super poids plume (10 tours)

Comment regarder Holyfield vs Belfort depuis l’extérieur de votre pays

