Comment regarder Jake Paul contre Tyron Woodley en direct, carte de combat, heure de début, cotes, options de diffusion en direct

Jake Paul rencontrera Tyron Woodley dans un match de boxe en direct de Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland.

Jake Paul entre dans ce combat avec une fiche de 3-0 dans sa jeune carrière de boxeur et il affrontera un ancien combattant du MMA Tyron Woodley, qui disputera son tout premier match de boxe. La carte principale débutera à 20 h HE tandis que Paul et Woodley devraient se battre dans le Main Event vers 12 h HE.

Vous ne voudrez pas manquer celui-ci, Jake Paul gagnera-t-il son quatrième combat consécutif? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’événement.

Jake Paul contre Tyron Woodley

Lorsque: dimanche 29 août

Carte principale : 20 h HE

Paul contre Woodley : 00 h 00 HE

Cotes de boxe et lignes de paris

Cotes de boxe avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour dimanche à 17h15 HE.

Jake Paul (-200) contre Tyron Woodley (+160)

Cravate : +2000

