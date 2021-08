Comment regarder Jake Paul contre Tyron Woodley en ligne: heure et carte de diffusion en direct

La date et l’heure pour regarder Jake Paul affronter Tyron Woodley sur le ring est presque arrivée. Dimanche, la star de YouTube aura-t-elle sa place ? Ou va-t-il continuer sa séquence d’invincibilité au détriment de la légende de l’UFC ? Vous avez atterri au bon endroit pour découvrir toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir une diffusion en direct Jake Paul vs Tyron Woodley ce week-end.

Jake Paul a jusqu’à présent dépassé les attentes des experts de la boxe partout, passant 3 pour 3 sur le ring à ce jour.

OK, donc un Ben Askren hors de forme et l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson n’étaient pas exactement les ennemis les plus intimidants, mais Paul s’est jusqu’à présent géré avec un certain accomplissement.

Devant lui dimanche se tiendra l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley, 39 ans. C’est un spécimen physique intimidant et il n’est certainement pas à court de puissance de frappe – c’était un crochet droit qui l’a catapulté à la gloire de l’UFC il y a cinq ans.

Nous avons également un undercard craquant à espérer, alors qu’Amanda Serrano défend ses titres WBC, WBO, IBO World Featherweight contre Yamileth Mercado, et Daniel Dubois et Tommy Fury également en action.

Qu’on aime ou qu’on déteste, ça va être un spectacle, c’est sûr. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder une diffusion en direct de Jake Paul contre Tyron Woodley.

Jake Paul vs Tyron Woodley devrait avoir lieu le dimanche 29 août à Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio – la ville natale de Paul.

L’événement devrait commencer à 20 h HE / 17 h HP, et il est probable que les deux combattants feront leurs promenades sur le ring vers 22 h HE / 19 h HP, bien que cela dépende bien sûr de la durée des combats précédents.

Comment regarder Jake Paul contre Tyron Woodley si vous êtes loin de votre pays

Les plates-formes PPV ont cela emballé à peu près partout. Mais si vous êtes à l’étranger et découvrez que votre couverture est géo-bloquée, alors la seule alternative que nous connaissons est d’utiliser un VPN pour vous connecter à un pays qui montre le combat.

Le logiciel est généralement idéal pour cela, car il vous permet de changer votre adresse IP et de sembler être dans un endroit complètement différent – et tout cela via une connexion sécurisée et cryptée. Voici comment commencer.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct la boxe de n’importe où

ExpressVPN est le meilleur VPN au monde

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous classons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV et autres, et nous l’avons trouvé sûr, rapide et simple à utiliser.

Un autre grand avantage est le fait qu’il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et 3 mois GRATUITS, vous pouvez donc voir si cela vous convient sans aucune condition.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

N’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN présente de nombreux avantages, au-delà du simple fait de vous aider à retrouver l’accès aux services de streaming et au contenu de l’étranger. L’un des plus importants est la sécurité : en utilisant des tunnels cryptés, les VPN de streaming vous offrent une première ligne de défense solide contre les cybercriminels et l’espionnage gouvernemental. Cela rend les tâches quotidiennes comme les achats en ligne et les opérations bancaires beaucoup plus sûres, et de nombreuses personnes choisissent d’en utiliser une pour cette seule raison.

Où regarder Jake Paul contre Tyron Woodley aux États-Unis

Toute personne aux États-Unis à la recherche d’une diffusion en direct de Jake Paul contre Tyron Woodley devra débourser 59,99 $ sur le événement à la carte sur Showtime ou via streamer de boxe dédié Fite.TV.

Vous pouvez obtenir Showtime et Fite.TV sur une sélection d’appareils, notamment iOS, Android, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV (4e génération+), Roku, Xbox One, ainsi que simplement sur leurs sites Web.

Vous pouvez également trouver le combat via une gamme de services câblés, notamment DirecTV, Verizon, Spectrum et Dish si vous souhaitez également regarder.

L’événement devrait commencer à 20 h HE / 17 h HP, et il est probable que les deux combattants feront leurs promenades sur le ring vers 22 h HE / 19 h HP – bien que cela dépende bien sûr de la durée des combats précédents.

Jake Paul vs Tyron Woodley en direct: comment regarder le combat au Royaume-Uni

BT Sport est l’endroit idéal pour regarder Jake Paul contre Tyron Woodley au Royaume-Uni, mais comme il s’agit d’un événement PPV, vous devrez l’acheter au BT Sport Box Office, où il coûte 16,95 £.

Vous devrez cependant vous préparer pour un événement tardif, car la couverture de l’événement commence à 00h30 BST le samedi soir/dimanche matin.

Les combattants devraient faire leurs promenades sur le ring vers 3 heures du matin, bien que cela puisse changer. Quoi qu’il en soit… c’est probablement bien d’y mettre une cafetière.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et que vous voulez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – il suffit de saisir un VPN et de suivre les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment regarder Jake Paul contre Tyron Woodley: diffusez en direct le combat en Australie

La plate-forme Main Event de Foxtel est la chaîne PPV pour regarder Jake Paul contre Tyron Woodley en Australie.

Le combat est au prix de 29,95 $ et ne commencera probablement pas avant midi AEST le lundi (la carte complète commence à 10h) – une heure positivement sociable par rapport à d’autres parties du monde… tant que votre patron ne vous dérange pas en train de regarder!

Donc, pour regarder le combat, vous devrez vous inscrire via le site Foxtel ou Événement principal de Kayo Sports. Cliquez sur le lien où vous pouvez vous inscrire pour regarder, où vous pourrez ensuite diffuser en direct tout l’événement via votre navigateur Web et des appareils comme Android, iOS, Samsung TV, Apple TV, Android TV, Telstra TV et Chromecast.

Les Australiens qui se trouvent hors du pays mais qui souhaitent se connecter à la couverture du Main Event peuvent profiter d’un VPN comme ExpressVPN, qui est d’une grande valeur et vous donne 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un forfait de 12 mois.

Comment regarder une diffusion en direct de Jake Paul contre Tyron Woodley au Canada

Les fans canadiens se connecteront également à Fite.tv pour regarder Paul contre Woodley ce week-end. Le coût du PPV est fixé à 59,99 $ USD, soit environ 75 $ CAD

Fite.TV offre à la fois un service de navigateur et des applications iOS et Android, mais vous pouvez également commander via une gamme de services de câble, y compris Rogers et plus encore.

(Crédit image : Katelyn Mulcahy/.)

Jake Paul contre Tyron Woodley carte complète

Jake Paul contre Tyron WoodleyAmanda Serrano (c) contre Yamileth Mercado – Titres WBC, WBO, IBO World FeatherweightIvan Baranchyk contre Montana Love – WelterweightDaniel Dubois contre Joe Cusumano – HeavyweightTommy Fury contre Anthony Taylor – CruiserweightCharles Conwell contre Lucas Brian Ariel Basterida – Super-Wel

Qui est Jake Paul ?

Jake Paul est le jeune frère de 24 ans de Logan Paul, dont chacun est devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux.

Il a d’abord acquis un public sur Vine, avant de s’étendre sur YouTube et de rejoindre le casting de la série Disney Channel Bizaardvark, dont il a ensuite été licencié.

Il a eu recours à des mesures de plus en plus extrêmes et controversées pour accroître encore son profil, dont la dernière en date est une carrière de boxeur débutante extrêmement lucrative – et souvent ridicule.

Après avoir servi au départ comme un peu plus qu’un acte de soutien pour son frère aîné, Jake Paul est devenu de loin le combattant le plus titré, et a battu ses compatriotes YouTubers Deji Olatunji et AnEsonGib, ainsi que l’ancien basketteur Nate Robinson et l’ancien champion des Bellator Ben Askren. .

(Crédit image : Rich Graessle/Icon Sportswire via .)

Qui est Tyron Woodley ?

Tyron Woodley est un ancien champion de l’UFC de 39 ans, qui s’est retiré de l’Octogone lorsque son contrat a pris fin plus tôt cette année.

Champion en titre des poids welters pendant près de trois ans, Woodley a terminé sa carrière à l’UFC sur une note faible, avec quatre défaites consécutives.

Contrairement à son bon ami Ben Askren, Woodley est connu pour avoir un coup de poing puissant, ce qui a été mieux démontré dans son KO de Robbie Lawler la nuit où il a remporté le titre des poids welters.

Comparez les meilleurs services VPN globaux par prix :