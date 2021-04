Comment regarder Justin Bieber en direct de Paris: diffusez le concert virtuel de n’importe où

En soutien à son sixième album Justice, Justin Bieber monte sur scène dans le majestueux hôtel parisien de Paris, en France, pour une performance virtuelle en direct que les fans du monde entier pourront regarder gratuitement. Bien qu’il soit prévu que ce soit un set plutôt court avec seulement cinq chansons, le spectacle donnera aux fans la chance de voir la star interpréter plusieurs morceaux de son nouvel album en direct pour la toute première fois.

Après la performance, YouTube Premium est sur le point d’héberger une afterparty exclusive avec Justin; contrairement au concert virtuel gratuit, seuls les abonnés YouTube Premium auront accès à l’afterparty, mais vous pouvez également y accéder avec un essai gratuit de YouTube Premium. Bien que les performances devraient être disponibles pour regarder dans le monde entier, vous pouvez rapidement contourner toutes les restrictions de localisation qui ne vous permettront pas de regarder en raison de l’endroit où vous vous trouvez en utilisant un VPN.

Justin Bieber en direct de Paris: quand et où

Justin Bieber Live from Paris est diffusé en direct ce mardi 13 avril à 19h EST / 16h PST. Les abonnés YouTube Premium peuvent rejoindre l’afterparty directement après à partir de 19 h 15 HNE / 16 h 15 HNP. Si vous manquez de regarder l’événement en direct, vous pourrez regarder l’émission à la demande après sa première en direct. Nous avons également intégré la vidéo ci-dessus pour un accès facile.

Bien que ce ne soit pas évident, toutes les vidéos YouTube ne sont pas disponibles partout. Parfois, les vidéos sur YouTube et d’autres services peuvent être bloquées selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Si vous voyez une restriction et que vous ne pouvez pas regarder les performances, vous pouvez utiliser un VPN pour naviguer sur le Web de manière anonyme et déverrouiller l’accès à l’émission. Il existe une tonne de services VPN bon marché, bien qu’ExpressVPN soit notre préféré.

Comment regarder Justin Bieber en direct de Paris

La performance livestream Justin Bieber Live from Paris sera entièrement gratuite à regarder sur YouTube. Connectez-vous en direct à 19 h 00 HNE, puis visitez l’afterparty avec un abonnement YouTube Premium. Vous pouvez diffuser l’événement à partir de votre téléphone, tablette, Fire TV Stick, Smart TV, ordinateur et partout où vous pouvez accéder à YouTube.

Si vous rencontrez des difficultés pour regarder les performances sur YouTube, essayez un service VPN! Ils sont vraiment faciles à utiliser et aident à débloquer les restrictions que vous pourriez rencontrer en raison de votre emplacement.

