Comment regarder la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020

Toutes les bonnes choses ont une fin, et dans ce cas, les “bonnes choses” = les Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020. Être obsédé par l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis, s’investir étrangement dans la performance de ce tireur d’élite désormais emblématique et débattre pour savoir si les lits du village olympique étaient réellement à l’épreuve du sexe était tellement amusant, mais les Jeux se terminent dans trois (3) jours calendaires le Le 8 août… ce qui signifie que la cérémonie de clôture officielle approche à grands pas !

Comme la cérémonie d’ouverture (euh, vous vous souvenez à quel point c’était vraiment beau ?), La cérémonie de clôture sera pleine de fanfare, de jolies lumières et d’athlètes célébrés, mais cette fois, elle marquera la fin des Jeux Olympiques cette année. Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre de la cérémonie de clôture – et surtout, quand elle sera diffusée !

Quand la cérémonie de clôture est-elle diffusée ?

L’information la plus importante en premier, obvi. NBC diffusera la cérémonie en direct à 7 h HE le dimanche 8 août. Trop tôt pour toi ? Pas de soucis, la chaîne rediffusera la cérémonie de clôture à 19 h 30 HE pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas se réveiller à l’aube pour la regarder en temps réel. Si généreux.

Y a-t-il encore des sports pratiqués le jour de la cérémonie de clôture ?

Oui, car il n’y a pas de repos pour les méchants sportifs ! Il y aura toujours des matchs de volley-ball, de boxe, de marathon masculin et de finale de water-polo masculin le jour de la cérémonie de clôture. Le water-polo masculin (diffusé à 4h30) marque le dernier événement de la journée, donc lorsque le dernier but sera marqué, la cérémonie commencera quelques heures plus tard à 20h00 heure locale à Tokyo.

Les fans sont-ils autorisés à assister à la cérémonie de clôture ?

Désolé, mais nous ne verrons pas de fans (ou quelqu’un d’autre, vraiment) à la cérémonie de clôture. En raison de COVID-19, le Comité international olympique a interdit aux amis, aux membres de la famille et aux spectateurs en général d’assister aux Jeux olympiques cette année. Les gens que nous pouvons nous attendre à voir sont les athlètes et les artistes, bien sûr.

Que se passera-t-il lors de la cérémonie de clôture ?

Il y a des TONNES d’événements amusants à la cérémonie de clôture. Nous assisterons à un défilé des drapeaux des nations, à la remise des médailles finales des Jeux, au défilé de la victoire (toujours un régal), à la descente du drapeau olympique et à sa remise à la ville suivante. d’accueillir les Jeux (ce sera Paris en 2024 !) avant que la flamme olympique ne s’éteigne.

Et nous avons un thème pour la cérémonie de clôture ! Selon les organisateurs des Jeux, le thème est Les mondes que nous partageons, qui, selon eux, symbolisent l’esprit des Jeux olympiques et « exprime l’idée que chacun de nous habite son propre monde ». J’ai hâte de regarder et de pleurer !

