Comment regarder la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021

Les Cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du rock and roll 2021 arrive rapidement alors qu’une nouvelle génération de musiciens emblématiques se prépare à être admis dans la célèbre institution. L’événement aura lieu en personne au Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio, le 30 octobre à 20 h HE.

Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, la cérémonie sera diffusée à une date ultérieure sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max. Le canal radio 310 et le canal Volume 106 du Rock & Roll Hall of Fame de Sirius XM offriront également une diffusion radio simultanée des intronisations.

La cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2021 mettra en vedette des apparitions et des performances de Taylor Swift, qui intronisera la chanteuse et compositrice Carole King en plus de se produire avec l’artiste aux côtés de Jennifer Hudson, ainsi que Paul Mccartney qui intronisera Foo Fighters et Drew Barrymore qui intronisera The Go-Gos.

Jay Z, Todd Rundgren, Kraftwerk, Charley Patton, Gil Scott-Heron, LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads seront également intronisés lors de la cérémonie de cette année. Des apparitions supplémentaires seront faites par Lionel Richie, Mickey Guyton, HER, Bryan Adams, Christina Aguilera, et plus encore.

En plus de la cérémonie principale, les jours qui précèdent l’événement sont remplis de célébrations. Une diffusion en direct sur le tapis rouge animée par Bevy Smith sera diffusée le 30 octobre à 17 h HE et le 28 octobre, le Rock Hall de Cleveland organisera des Rock Hall Nights : 2021 Inductions où les participants pourront participer à un concours de costumes d’intronisé tandis qu’un DJ interne parcourt un liste de lecture variée de succès des intronisés de cette année.

Le 29 octobre, un stream sera disponible pour une interview exclusive et signature de livre avec les Go-Go. Plus tard dans l’après-midi, un flux séparé sera lancé pour que les téléspectateurs puissent assister aux intronisés en 2021 signer leurs noms sur le mur de dédicace historique.

En savoir plus sur les célébrations de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2021.