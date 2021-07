Comment regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2020 – À quelle heure

in

Tout comme certaines personnes regardent le Super Bowl pour les publicités, je regarde les Jeux olympiques pour la cérémonie d’ouverture. Avant de décider par quel sport obscur je vais être obsédé au cours des deux prochaines semaines, il est absolument essentiel que j’assiste à des performances magnifiques et que je regarde tous les meilleurs athlètes du monde dans leurs jolies petites tenues pour le défilé des nations. Maintenant, soit j’ai vraiment perdu ma maîtrise du temps en tant que concept, soit les Jeux olympiques d’été sont sortis de nulle part, mais voici tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie olympique de 2020 à Tokyo. C’est vraiment en train de se passer, enfin !!

Malheureusement, la cérémonie d’ouverture sera un peu différente cette année. Ce sera plus discret afin de garder tout le monde en sécurité et en bonne santé. Mais cela ne veut pas dire que cela ne vaut pas la peine de regarder l’histoire et l’apparat de tout cela, amirite ?

Carl Court.

A quelle heure est la cérémonie d’ouverture olympique ?

Sortez les mimosas et infusez à froid. Grâce à l’heure du Japon, la cérémonie d’ouverture a lieu à 7 h HNE le vendredi 23 juillet – et juste pour donner un peu d’amour aux autres côtes, c’est 4 h HNP et 11 h GMT.

Cela dit, NBC rediffuse la cérémonie d’ouverture pour la télévision aux heures de grande écoute à 19h30 HNE, vous n’avez donc pas besoin d’en faire un brunch tôt si vous n’êtes pas si excité et que vous voulez juste le mettre en arrière-plan . (Ou si vous voulez organiser une soirée de lancement des Jeux olympiques le vendredi soir ! Je ne connais pas votre vie !) Tout comme… peut-être restez à l’écart des réseaux sociaux si vous ne voulez pas de “spoilers” ou quoi que ce soit.

Qui se produit à la cérémonie d’ouverture ?

Eh bien, aucun nom d’interprète n’a encore été publié, donc il n’y en a peut-être pas du tout. Selon ., la cérémonie d’ouverture olympique de cette année sera plus « dégrisante » que festive. C’est un peu décevant parce que nous avons tous vécu suffisamment d’événements “qui donnent à réfléchir” pendant plusieurs vies au cours des dix-huit derniers mois – mais puisque les Jeux olympiques se déroulent au milieu (c’est malheureusement toujours au milieu) d’une pandémie mondiale qui est probablement un ton sage.

“Cependant [it’ll feature] belle esthétique japonaise », a déclaré à . le producteur exécutif Marco Balich. « Très japonais mais aussi en phase avec le sentiment d’aujourd’hui, la réalité.

Comment regarder la cérémonie d’ouverture ?

Si vous avez un câble de base, un câble premium ou un service de streaming coupe-fil comme Hulu Live et / ou Sling, connectez-vous simplement sur NBC ou NBC Sports … ou CNBC, USA Network, Olympic Channel, Golf Channel pour certains raison, et Telemundo Deportes.

Vous pouvez également utiliser l’application Peacock pour regarder les Jeux olympiques en direct et en différé / à la demande. Enfin, il y a l’application NBC ainsi que l’application NBC Sports. Quelqu’un devrait-il leur dire qu’ils ont trop d’applications ? Vous pouvez également simplement ouvrir un ordinateur portable ou une tablette et accéder à “NBCOlympics.com” sur un navigateur si vous détestez les applications pour une raison quelconque. Vous voulez des choix ? Vous les avez. Que les jeux commencent.

Leah Marilla Thomas Leah Marilla Thomas est une écrivaine de divertissement, une ancienne de l’UNC et une ancienne testeuse de jouets Hasbro (oui, c’est une chose réelle) qui aime également The Good Place et Love Island.

