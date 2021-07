Comment regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2021

Après la cérémonie d’ouverture, restez dans les parages pour les événements et la couverture olympiques

Tout au long des Jeux olympiques de Tokyo, NBCUniversal diffusera 7 000 heures de programmation sur sa collection de chaînes (à la fois traditionnelles et en streaming). En plus de la diffusion principale sur NBC, les fans de sport pourront regarder des événements sur USA Network, CNBC, NBCSN, Olympic Channel, Golf Channel, Telemundo et Universo tout au long des Jeux d’été.

Peacock, avec son hub olympique, proposera une programmation quotidienne en direct tout au long de l’événement, notamment Tokyo LIVE, une émission matinale, Tokyo Gold, une émission décrivant les plus grands moments de la journée et d’autres histoires en profondeur, On Her Turf aux Jeux Olympiques. , une émission olympique centrée sur les femmes, et Tokyo Tonight, une combinaison de faits saillants, d’interviews et de reportages. Bien que la couverture quotidienne soit disponible en créant un compte Peacock gratuit, certains événements nécessiteront un abonnement premium.