Les Jeux olympiques de Tokyo débutent officiellement le vendredi 23 juillet, avec des diffusions sur NBC, CNBC, Peacock et le réseau américain. Découvrez comment regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et tous les événements sur Apple TV, iPhone, Mac et sur le Web.

Après avoir été repoussés d’un an en raison de la pandémie, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 commencent aujourd’hui, 20 juillet, les deux premiers événements étant le softball et la cérémonie d’ouverture ayant lieu le vendredi 23 juillet.

Cependant, un autre changement pour les jeux de Tokyo est qu’aucun spectateur n’est autorisé en raison d’un autre pic de COVID au Japon.

Comment regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sur Apple TV, iPhone, Mac et Web

Lorsque

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo commence officiellement le 23 juillet à 4 h HP / 7 h HE NBC et Peacock retransmettront également la cérémonie à 16 h 30 HP / 19 h 30 HE Les premiers événements débuteront le 20 juillet.

Où regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques

Si vous avez accès à un fournisseur de câble de diffusion en continu comme Hulu Live TV, AT&T TV Now, YouTube TV, Sling, etc., vous pouvez regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sur NBC sur l’un de vos appareils pris en charge ou vous pouvez regarder le 16h30 PT / Cérémonie à 19 h 30 HE rediffusée sur Peacock via iPhone, Apple TV, Mac et le Web si vous avez un forfait Peacock Premium (à partir de 4,99 $/mois) Vous pouvez également regarder gratuitement sur NBC via une antenne HDTV avec votre téléviseur

Calendrier des Jeux Olympiques de Tokyo

Fait intéressant, le programme débute en fait le mardi 20 juillet (jour –3), avec le grand début de la cérémonie d’ouverture le 23 juillet et des événements se déroulant jusqu’au 8 août.

NBCSN a couvert le coup d’envoi des matchs de softball avec le Japon contre l’Australie et les États-Unis contre l’Italie à partir de 17 h HP / 20 h HE le 20 juillet.

Découvrez un aperçu de nombreux événements ici, avec l’ensemble du programme olympique de Tokyo disponible ici. Ils seront diffusés sur NBC, NBCSN, CNBC, USA, Peacock et les autres chaînes de NBC. Vous pouvez également suivre le compte Twitter officiel de NBC Olympic pour plus de faits saillants.

Aussi très notamment, c’est la première fois que le skateboard fait partie des Jeux Olympiques.

