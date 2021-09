Une nouvelle version filmée de la comédie musicale acclamée de Broadway Come From Away arrive sur Apple TV+ aujourd’hui. La pièce se déroule dans la semaine qui suit le 11 septembre. Voici comment regarder.

Come From Away suit l’histoire de plus de 7 000 personnes qui se sont retrouvées bloquées à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Les gens ont été généreusement accueillis dans la ville de Gander, à Terre-Neuve, où ils ont noué des amitiés pour la vie.

Come From Away est diffusé en continu dans le cadre du catalogue original Apple TV+. Cela signifie que vous pouvez vous inscrire à l’abonnement de 4,99 $/mois pour regarder le film et tous les autres originaux Apple, sans frais supplémentaires.

Si vous n’avez jamais utilisé Apple TV+ auparavant, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez également actuellement obtenir gratuitement Apple TV + pendant un an via T-Mobile, ou six mois gratuits en vous inscrivant via l’application Apple TV sur PlayStation 5.

Comment regarder Come From Away.

Vous pouvez regarder Apple TV+ via l’application Apple TV, disponible sur iPhone, iPad, Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation, téléviseurs intelligents et plus encore. Si vous n’avez pas d’appareil de streaming compatible, vous pouvez regarder sur le Web à l’adresse tv.apple.com. Les applications Apple TV natives combinent le contenu d’Apple TV+ et d’autres sources, comme l’iTunes Store, pour acheter et louer des films. Pour trouver uniquement le contenu Apple TV+ dans l’application TV, choisissez l’onglet « TV+ Originals » dans la barre d’onglets. Sur la version site internet, il n’y a pas de navigation car elle n’affiche que le contenu TV+. L’interface TV+ est assez basique. Faites défiler jusqu’à Longs métrages, sélectionnez Come From Away et appuyez sur Play pour commencer à regarder. Tout le contenu original Apple TV+ est inclus dans votre abonnement sans achat supplémentaire nécessaire.

Apple publie Come From Away en partie pour commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Apple TV+ diffuse également « 9/11 : Inside the President’s War Room », un nouveau documentaire présentant des interviews de l’ancien président George Bush, Dick Cheney et d’autres membres de haut rang alors qu’ils revivent les événements de cette terrible journée.

