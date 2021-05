Comment regarder la course en ligne et à la télévision aujourd’hui ⋆ .

(. via .)

Lewis Hamilton cherchera à prolonger son avance en tête du championnat des pilotes dimanche lors du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Le pilote Mercedes a été le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais vendredi, puis est arrivé en tête des qualifications samedi pour décrocher la 100e pole position de sa carrière en F1.

“Je ne peux pas croire que nous sommes à 100. C’est aux hommes et aux femmes de l’usine qui continuent de monter la barre”, a déclaré le coureur britannique après s’être classé premier sur la grille, tandis que Max Verstappen – qui s’alignera deuxième. – espère une «bonne course» après avoir terminé à 0,036 seconde de l’actuel leader du classement 2021.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a terminé troisième et Charles Leclerc de Ferrari est quatrième. Esteban Ocon est cinquième pour Alpine, Carlos Sainz de Ferrari sixième, Daniel Ricciardo de McLaren septième et son coéquipier de Verstappen Sergio Perez huitième.

Voici tout ce que vous devez savoir avant la course de 66 tours.

Quand a lieu le Grand Prix d’Espagne?

La course débutera à 14h BST le dimanche 9 mai.

Comment regarder à la télé

La course sera diffusée en direct sur Sky Sports F1 et Sky Sports Main Event, avec une couverture à partir de 13h30 BST.

Comment regarder en ligne

Les clients Sky Sports existants diffusent en direct la course via l’application Sky Go sur une variété d’appareils.

MAINTENANT, les clients peuvent regarder la course grâce à leur abonnement journalier de 9,99 £ ou pour un abonnement mensuel de 33,99 £, le tout sans contrat. MAINTENANT est disponible via BT Sport et sur la plupart des téléviseurs, téléphones et consoles intelligents.

Dirigez-vous vers F1 TV pour des horaires en direct, des émissions exclusives et des courses d’archives F1. Inscrivez-vous ici pour 2,29 £ / mois.

Que s’est-il passé la dernière fois?

Un trio familier sur le podium, avec Lewis Hamilton remportant sa 88e course de F1.

Ce n’était pas un 1-2 pour Mercedes cependant, car Max Verstappen a pris la deuxième place pour Red Bull, avec Valtteri Bottas en troisième.

Lance Stroll, Sergio Perez et Carlos Sainz complètent le top six.

Charles Leclerc n’a pas terminé après avoir tourné avec son moteur coupé, ayant déjà été aux points.

Quels sont les classements?

Lewis Hamilton mène actuellement le championnat des pilotes avec 69 points, déjà loin de Max Verstappen.

Le pilote néerlandais est sur 61 après trois courses et une victoire, avec Lando Norris troisième pour McLaren sur 37.

Bottas (32) de Mercedes, Leclerc (28) avec Ferrari et Sergio Perez (22) dans l’autre voiture Red Bull complètent le top six de la compétition.

Jusqu’à présent, 13 pilotes ont remporté des points, dont la recrue Yuki Tsunoda.

Mercedes est en tête du championnat des constructeurs avec 101 points, Red Bull revenant avec 83. McLaren est troisième avec 53 points, tandis que Ferrari en a 42.

Prédiction

Une autre victoire pour Mercedes et Hamilton alors qu’il poursuit un titre de champion record. Hamilton 1er, Verstappen 2e, Bottas 3e.

