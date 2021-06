Comment regarder la dernière super lune de 2021 cette semaine – .

L’été ne fait que commencer pour de bon, ce qui signifie que les journées sont sur le point de devenir encore plus chaudes dans l’hémisphère nord. Cela rend les sorties nocturnes encore plus excitantes, en particulier pour ceux qui ont pour mission de contempler le ciel après le coucher du soleil. Ce ne sont pas seulement les étoiles que vous voudrez voir dans les prochains jours, car la dernière super lune de 2021 approche à grands pas. C’est votre dernière chance cette année de profiter du phénomène, avec une super lune aux fraises qui illuminera le ciel plus tard cette semaine.

La pleine lune aux fraises se lève le jeudi 24 juin, rapporte Farmer’s Almanac. Mais il ne sera pas peint dans des couleurs de fraise.

Vous devrez regarder vers le sud-est jeudi soir pour voir la pleine lune se lever à l’horizon. Il est censé être grand et doré et atteindre son illumination maximale à 14 h 40, heure de l’Est, mais il ne sera visible que plus tard dans la soirée. Bien sûr, cela suppose que le ciel est suffisamment clair pour voir la pleine lune de juin en action.

L’Almanach explique qu’il définit une pleine lune comme une super lune si elle se trouve à moins de 224 000 milles (360 000 kilomètres) de la Terre, la super lune aux fraises de juin étant juste à l’extérieur de la coupe à 224 662 milles (361 558 km). Mais la super lune de ce mois-ci n’est qu’à “quelques milliers de kilomètres plus loin que les super lunes d’avril et de mai”, donc les téléspectateurs ne devraient pas remarquer la différence.

Quant au nom choisi pour la super lune de ce mois-ci, Strawberry Moon ne concerne pas forcément la teinte de la lune. Comme l’explique l’Almanach, la pleine lune de juin est traditionnellement appelée la lune aux fraises – la dernière pleine lune du printemps ou la première de l’été. Le nom provient des peuples algonquin, ojibwé, dakota et lakota pour marquer la maturation des fraises de juin prêtes à être cueillies.

Les noms alternatifs liés aux cultures pour la pleine lune de juin sont Blooming Moon, Green Corn Moon et Hoer Moon. D’autres ont associé la période à des événements liés aux animaux – Lune de naissance, Lune de ponte et Lune d’éclosion. En Europe, la pleine lune de juin a été associée aux mariages et a été appelée lune de miel et lune d’hydromel.

Mais la NASA explique qu’il y a un certain mérite à penser que la Lune aux fraises devrait apparaître dans une teinte rougeâtre en raison de la position de la pleine lune par rapport à la Terre à cette période de l’année :

L’orbite de la Lune autour de la Terre est presque dans le même plan que l’orbite de la Terre autour du Soleil (à seulement 5 degrés environ). Au solstice d’été, le Soleil apparaît le plus haut dans le ciel pour l’année. Les pleines lunes sont opposées au soleil, donc une pleine lune près du solstice d’été sera basse dans le ciel. En particulier pour les latitudes plus élevées d’Europe, lorsque la pleine lune est basse, elle brille à travers plus d’atmosphère, ce qui la rend plus susceptible d’avoir une couleur rougeâtre (pour les mêmes raisons que les levers et couchers de soleil sont rouges)

Alors que le 24 juin est le meilleur jour pour profiter de la lune aux fraises, la pleine lune se lèvera jusqu’au 26 juin. L’Almanach dispose d’un calculateur de lever et de coucher de lune pour vous aider à déterminer le meilleur moment pour attraper la lune aux fraises dans votre région. Séparément, la NASA a plus de temps forts pour observer le ciel cette semaine au-delà de la super lune aux fraises.