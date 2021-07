Comment regarder la diffusion en direct de Lollapalooza 2021 de n’importe où ce week-end

L’un des festivals de musique les plus anciens et les plus emblématiques des États-Unis arrive sur un écran près de chez vous ! Lollapalooza a vu le jour il y a 30 ans à Chicago, dans l’Illinois, et affiche toujours complet chaque année depuis sa création. Avec des performances dans des genres tels que le rock alternatif, le hip hop, le heavy metal, l’électronique et la musique pop, Lollapalooza fait un excellent travail en offrant une programmation diversifiée que tous les fans de musique peuvent apprécier.

À la suite de l’événement annulé de l’année dernière en raison de la pandémie, les organisateurs de Lollapalooza ont plutôt organisé un événement en direct gratuitement sur YouTube en juillet 2020 qui comprenait des performances précédemment enregistrées ainsi que quelques nouveaux décors. Contrairement à l’année dernière, le festival Lollapalooza 2021 en personne se déroule toujours malgré l’augmentation des cas de COVID-19. Cependant, grâce au succès du livestream 2020, ceux qui n’assisteront pas en personne pourront à nouveau regarder le festival à la maison.

Lollapalooza 2021 en sera certainement un pour les livres, car l’événement de cette année marque la toute première fois que l’émission sera diffusée simultanément en direct. Le festival de 4 jours devrait présenter des performances d’acteurs populaires tels que Aly & AJ, MAX, Jimmy Eat World, Steve Aoki, Illenium, Tyler the Creator, Young the Giant, Journey, Post Malone, Young Thug, Modest Mouse et Band of Horses, le tout couronné par une dernière tête d’affiche dimanche soir par Foo Fighters.

Diffusion en direct de Lollapalooza 2021 : quand et où ?

Il y a deux façons d’assister virtuellement à Lollapalooza 2021 cette année; Hulu et SiriusXM diffuseront certaines parties du festival afin que les fans puissent regarder ou écouter en direct l’événement.

La couverture de Hulu sur Lollapalooza 2021 commence officiellement ce jeudi 29 juillet à 13 h HE / 10 h HP avec le tout premier set – Aly & AJ – commençant à 14 h 10 HE / 11 h 10 HP. Vous pouvez visiter Hulu pour une programmation complète avec les heures auxquelles chaque acte montera sur scène. La diffusion en direct de l’événement par Hulu passera d’une étape à l’autre au milieu de certaines performances, de sorte que toutes ne seront pas diffusées dans leur intégralité. Vous aurez besoin du plan de base de Hulu ou d’un abonnement Hulu avec Live TV pour accéder au flux une fois qu’il sera en ligne.

Pendant ce temps, SiriusXM offre à ses abonnés un moyen d’écouter encore plus de musique du festival. À partir du vendredi 30 juillet à 12 h HE / 9 h HP sur le canal 104, SiriusXM diffusera non seulement des performances musicales, mais également des interviews d’artistes lors de l’événement. Des sets supplémentaires peuvent être trouvés sur Alt Nation (Ch. 36), Hip Hop Nation (Ch. 44), The Heat (Ch. 46), BPM (Ch. 51), Diplo’s Revolution (Ch. 52), SiriusXMU (Ch. 35), The Spectrum (Ch. 28), SiriusXM Chill (Ch. 53), et plus encore. Certaines performances seront diffusées sur SiriusXm après avoir déjà eu lieu en direct. Un calendrier complet de la couverture de SiriusXM est disponible sur le site Web de SiriusXM. Les nouveaux abonnés peuvent même bénéficier d’un essai gratuit de 3 mois pour se connecter.

Comment regarder la diffusion en direct de Lollapalooza 2021 de n’importe où

Lollapalooza 2021 est l’un des festivals les plus faciles à assister de l’histoire. Toute personne disposant d’un abonnement Hulu pourra diffuser le festival en direct et assister à des performances de certains des actes les plus populaires de la musique en ce moment. L’émission sera présentée sur la page d’accueil de Hulu une fois qu’elle sera en direct ou vous pouvez rechercher « Lollapalooza » pour la localiser via Hulu. De plus, comme Hulu est disponible en tant qu’application sur une myriade d’appareils, vous pourrez regarder à l’aide d’un smartphone, d’une tablette, d’un téléviseur intelligent, de votre ordinateur ou de tout autre appareil ayant accès à Hulu.

Là encore, pour encore plus de couverture, vous pouvez vous connecter avec SiriusXM à partir de vendredi pour écouter des interviews exclusives et plus de performances. SiriusXM offre un essai gratuit de 3 mois à toute personne qui s’inscrit aujourd’hui afin que vous puissiez accéder à l’émission sans même payer un centime.

Lollapalooza sur Hulu



Hulu propose gratuitement à ses abonnés l’un des plus grands festivals de musique de l’année ! À partir du 29 juillet, toute personne disposant d’un abonnement Hulu pourra regarder le livestream de Lollapalooza 2021 sans frais supplémentaires. Inscrivez-vous aujourd’hui et obtenez votre premier mois de service entièrement gratuit.

