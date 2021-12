Comment regarder la diffusion en direct des Game Awards 2021 jeudi soir

Au cours des huit dernières années, la présence démesurée des Game Awards n’a fait que croître. Ils n’ont peut-être pas le même cachet que les Oscars ou les Grammys, mais des millions de téléspectateurs se connectent toujours pour regarder chaque année. En 2020, l’animateur et producteur Geoff Keighley a été contraint d’organiser un événement virtuel en raison de la pandémie de COVID-19. Un an plus tard, l’événement en direct revient sur Microsoft Theater. Vous pouvez regarder en direct à 17 h HP / 20 h HE le jeudi 9 décembre.

Les Game Awards 2021 commencent le 9 décembre

D’un côté, les Game Awards célèbrent toutes les équipes qui travaillent dur qui créent tous ces mondes interactifs passionnants dans lesquels nous passons tant de temps. Mais ensuite, il y a les révélations. Il est difficile de nier que les premières mondiales sont le plus gros tirage des Game Awards. En 2019, Microsoft a en fait annoncé la Xbox Series X lors de l’émission. C’est à quel point cette soirée est importante pour l’industrie.

Étant donné que la PlayStation 5 et la Xbox Series X n’ont qu’un an, nous ne nous attendons pas à de nouvelles consoles ce soir. Cela dit, il y aura beaucoup de révélations de jeu tout au long de la diffusion. Keighley dit qu’il travaille en fait avec une équipe sur une révélation prévue pour ce soir depuis plus de deux ans et demi maintenant. Cela seul est sûr d’intriguer de nombreux téléspectateurs potentiels.

Les Game Awards 2021 commencent à 20 h HE ce soir, et vous pouvez les regarder en direct ici :

Catégories de récompenses pour les Game Awards 2021

Keighley et le reste des présentateurs remettront des prix pour 30 catégories ce soir. Vous pouvez tous les voir sur le site Web, mais voici quelques-unes des principales catégories :

Jeu de l’année

Boucle de la mort

Il faut être deux

Terreur Metroid

Psychonautes 2

Ratchet & Clank : Faille à part

Village maléfique résident

Meilleur récit

Boucle de la mort

Il faut être deux

La vie est étrange : les vraies couleurs

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

Meilleure performance

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen (Life is Strange : True Colors)

Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo (Far Cry 6)

Jason Kelley dans le rôle de Colt Vahn (Deathloop)

Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake (Deathloop)

Meilleur en cours

Apex Légendes

Final Fantasy XIV en ligne

Fortnite

Genshin Impact

Call of Duty : Zone de guerre

Plus de raisons de suivre les Game Awards

Comme toujours, Keighley a réservé de nombreuses célébrités pour remettre des prix pendant le spectacle. Vous pouvez vous attendre à voir Jim Carrey, Keanu Reeves, Simu Liu, Ashley Johnson, Ming-Na Wen, Will Arnett, Ashly Burch, etc. Sting va également interpréter sa chanson « What could Have Been » de la série originale Netflix Arcane. Imagine Dragons se produira également pendant le spectacle.