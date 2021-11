Comment regarder la diffusion en direct des nominations aux Grammy 2022

Prenez place et installez-vous confortablement ! Les nominations aux Grammy 2022 sont presque là.

Avant la plus grande soirée musicale, nous avons tous les détails sur la façon de regarder les nominations en direct le 23 novembre. Compte tenu de la liste époustouflante des gagnants de l’année dernière – qui comprenait Billie Elish, Megan toi étalon et Harry Styles— Nous sommes au bord de notre siège.

La Recording Academy dévoilera les nominations pour les Grammy Awards 2022 lors du deuxième livestream virtuel annuel le mardi 23 novembre à 9 h PT / 12 h HE sur live.grammy.com. L’événement en direct devrait être diffusé en direct du GRAMMY Museum de Los Angeles.

La liste des Grammy Awards 2022 connaîtra quelques changements, notamment l’ajout de deux nouvelles catégories : Meilleure performance musicale mondiale (Global Music Field) et Meilleur album de musique urbaine (Latin Music Field).

« Il s’agit d’une nouvelle Académie, qui est poussée à l’action et qui a doublé son engagement à répondre aux besoins de la communauté musicale », a déclaré le PDG de la Recording Academy. Harvey Mason Jr. dit dans un communiqué. « Bien que le changement et le progrès soient les principaux moteurs de nos actions, une chose restera toujours : le GRAMMY Award est la seule reconnaissance dirigée et votée par les pairs dans le domaine de la musique.