Comment regarder la diffusion en direct des nominations aux SAG Awards 2022

Et l’acteur va à…

Les fans n’auront pas à attendre plus longtemps pour voir laquelle de leurs stars de cinéma et de télévision préférées devrait commencer à dépoussiérer leurs étagères à trophées. Les nominations pour la 28e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards ne sont plus qu’à quelques heures. Les prix sont décernés par SAG-AFTRA, un syndicat représentant les artistes interprètes et les diffuseurs.

Alors, à quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre ? Eh bien, ils connaissent déjà le gagnant d’une des catégories. Hélène Mirren est honoré du prestigieux SAG Life Achievement Award. Le reste de la liste, cependant, reste un mystère (mais si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez consulter les lauréats du Golden Globe 2022 pour voir quels acteurs et actrices ont été reconnus jusqu’à présent cette saison de remise des prix).

