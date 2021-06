in

La deuxième conférence mondiale des développeurs entièrement virtuelle d’Apple débutera le lundi 7 juin à 10 heures, heure du Pacifique. Nous nous attendons à voir iOS 15, watchOS 8, macOS 12 et plus encore dévoilés avec la possibilité de nouveau matériel également. Suivez-nous pour savoir comment regarder la keynote WWDC21 d’Apple sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et n’importe quel appareil sur le Web.

À l’instar de la WWDC20, le fait de revenir entièrement en ligne pour la WWDC21 signifie que beaucoup manqueront de connexions en personne, mais cela apportera également de grands avantages, comme le nombre de personnes pouvant participer. Tout le monde peut participer à la WWDC21 et aux plus de 200 sessions de développement avec les ingénieurs Apple, les forums des développeurs Apple et les laboratoires de développement 1-on-1.

Et les nouveautés de cette année sont les salons numériques pour passer du temps et discuter avec les ingénieurs et les concepteurs Apple, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité « Pavilions » dans l’application Apple Developer pour suivre tout ce qui se passe à la WWDC.

Comment regarder la keynote d’Apple WWDC21

Commence à 10 h HP / 13 h HE le 7 juin

Après le discours d’ouverture de la WWDC, Apple tiendra le discours sur l’état de l’Union à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE.

Et plus tôt cette semaine, Apple a annoncé les 350 gagnants du Swift Student Challenge avant la conférence et nous avons également eu un aperçu du butin amusant de cette année :

