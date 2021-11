Comment regarder la mission Crew-3 de SpaceX vers la Station spatiale internationale

SpaceX lance un autre équipage dans l’espace ce soir, envoyant quatre astronautes à la Station spatiale internationale pour un séjour de six mois en orbite. En voyageant à l’intérieur du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, l’équipage commencera tôt sa mission, avec un décollage prévu à 21 h 03 HE le 10 novembre au départ de Cap Canaveral, en Floride.

La mission s’appelle Crew-3 et transportera les astronautes de la NASA Thomas Marshburn, Raja Chari et Kayla Barron, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Matthias Maurer. Ce sera le premier voyage dans l’espace pour Maurer, Barron et Chari, le commandant de la mission. Pour Marshburn, ce sera son troisième vol dans l’espace, et pour chacune de ses missions, il a volé sur un véhicule différent. Son premier vol était sur la navette spatiale et son deuxième vol était sur le vaisseau spatial russe Soyouz. Il va maintenant découvrir le Crew Dragon, que les astronautes ont surnommé « Endurance ».

Crew-3 est le troisième vol opérationnel en équipage de SpaceX pour la NASA dans le cadre du programme d’équipage commercial de l’agence spatiale – une initiative visant à utiliser des véhicules privés pour transporter les astronautes de la NASA vers et depuis la Station spatiale internationale. Dans le cadre de son contrat initial avec la NASA, SpaceX devrait effectuer jusqu’à six vols en équipage pour l’agence, avec deux vols provisoirement prévus pour l’année prochaine. Cependant, la NASA a récemment indiqué qu’elle réfléchissait déjà à la manière de transporter les astronautes au-delà de ces missions initiales.

c’est en fait la cinquième fois que l’entreprise lance des personnes en orbite

Bien qu’il s’agisse de la troisième mission opérationnelle de SpaceX, c’est en fait la cinquième fois que la société lance des personnes en orbite sur son vaisseau spatial Crew Dragon. Afin de prouver la sécurité de Crew Dragon pour la NASA, SpaceX a lancé deux astronautes de la NASA vers l’ISS en mai 2020. Ce premier vol d’essai réussi a ouvert la voie à SpaceX pour commencer à effectuer des vols de routine avec Crew Dragon.

Et en septembre, SpaceX a lancé un vol en équipage appelé Inspiration4 qui a transporté quatre astronautes non-NASA en orbite. Présentés comme un équipage entièrement civil, les passagers comprenaient un milliardaire de la technologie – qui a payé le voyage – un survivant du cancer infantile, un professeur et un ingénieur. Le quatuor, qui est resté en orbite pendant seulement trois jours, a utilisé le lancement comme un moyen de collecter des œuvres caritatives pour l’hôpital pour enfants St. Jude. C’était la première mission vraiment privée de vol spatial habité de SpaceX.

À QUELLE HEURE EST LE LANCEMENT DU CREW-3 DE SPACEX ?

La fusée Falcon 9 de SpaceX devrait décoller le mercredi 10 novembre du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, à 21 h 03 HE.

Heure de lancement prévue : New York : 21h03 / San Francisco : 18h03 / Londres : 2h03 / Berlin : 3h03 / Moscou : 5h03 / New Delhi : 7h33 / Pékin : 10h03 / Tokyo : 11h03 / Melbourne : 13h03

COMMENT REGARDER LE LANCEMENT DE CREW DRAGON DE SPACEX EN DIRECT :

Direct: La couverture en direct de la NASA peut être trouvée sur YouTube et sur le site Web de l’agence. La couverture commencera à 16h45 HE.

UN PROBLÈME NUMÉRO UN

Bien qu’Inspiration4 ne soit pas une mission de la NASA, SpaceX a appris quelques choses de ce vol qui aideront au prochain voyage de Crew-3. Le Crew Dragon qui a effectué le vol Inspiration4 a fonctionné assez bien, à l’exception d’un élément clé à l’intérieur du vaisseau spatial : les toilettes. SpaceX a révélé qu’un tube dans les toilettes qui transporte l’urine dans un réservoir de stockage s’est décollé. Cela a provoqué une pulvérisation d’urine dans le système de ventilation des toilettes et une flaque sous le sol. Ce n’était pas vraiment un problème pendant le vol lui-même.

« Nous ne l’avons même pas vraiment remarqué ; l’équipage ne l’a pas remarqué jusqu’à notre retour », a déclaré William Gerstenmaier, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols chez SpaceX, lors d’une conférence de presse avant le vol. « Nous avons récupéré le véhicule, nous avons regardé sous le sol et nous avons vu qu’il y avait de la contamination sous le sol. »

« Nous ne l’avons même pas vraiment remarqué ; l’équipage ne l’a pas remarqué jusqu’à notre retour.

Après avoir vu cela, SpaceX craignait que le même problème ne se produise sur le Crew Dragon utilisé pour Crew-2, qui était amarré à la Station spatiale internationale jusqu’à lundi. Effectivement, les astronautes de la station spatiale sont entrés à l’intérieur de ce Crew Dragon et ont trouvé une contamination d’urine similaire sous le sol des toilettes.

Un aperçu des toilettes à l’intérieur du Crew Dragon.Image : ESA / NASA / Thomas Pesquet

La principale préoccupation avec cette mise en commun est qu’il ne s’agit pas seulement d’urine qui s’accumule sous le sol ; SpaceX ajoute un composé à l’urine appelé Oxone, qui élimine l’ammoniac du liquide pour aider à éliminer les odeurs et empêcher la croissance des bactéries. Mais SpaceX s’est inquiété du fait que le mélange d’Oxone et d’urine dans le sol pourrait en fait corroder le vaisseau spatial lui-même. La société a effectué des tests consistant à combiner le mélange d’urine et d’Oxone avec de l’aluminium – le métal principal utilisé pour fabriquer Crew Dragon – à l’intérieur d’une chambre qui simulait la même température et la même humidité à bord du vaisseau spatial.

Le problème des toilettes était plus un problème sur Inspiration4, car l’équipage a passé toute sa mission à l’intérieur de Crew Dragon, utilisant la salle de bain pendant plusieurs jours, ce qui a entraîné davantage de corrosion potentielle. La plupart des autres missions Crew Dragon de SpaceX envoient des gens directement à la Station spatiale internationale, donc les astronautes sont généralement utiliser uniquement les toilettes avant d’amarrer. De plus, SpaceX affirme que l’alliage d’aluminium qu’il utilise sur Crew Dragon est « très insensible » à la corrosion.

SpaceX a quand même choisi de résoudre le problème des toilettes en faisant des toilettes une «structure entièrement soudée» afin qu’il n’y ait plus de pièces ou de tubes qui puissent se décoller. De cette façon, aucun liquide indésirable ne causera à nouveau de problèmes.

ACCÉDER AU PAD

Crew-3 devrait décoller du site de lancement LC-39A de SpaceX au Kennedy Space Center. L’équipage passera ensuite un peu moins d’une journée complète en orbite avant de se rendre à la Station spatiale internationale. Crew Dragon est conçu pour s’arrimer de manière autonome à l’ISS, mais les astronautes peuvent intervenir pendant le processus si nécessaire.

La fusée Falcon 9 et Crew Dragon de SpaceX, sur le site de lancement du LC-39A de la société.Image : NASA / Joel Kowsky

Une fois l’équipage 3 arrivé, ils rejoindront trois membres d’équipage déjà à bord de l’ISS : l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei et les cosmonautes russes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov. À l’origine, l’équipage entrant était censé être accueilli par un comité d’accueil beaucoup plus important. Quatre astronautes supplémentaires, faisant partie de la mission Crew-2 de SpaceX lancée vers la station spatiale en avril, devaient être à bord lorsque Crew-3 est arrivé pour aider à passer le relais.

Cependant, le lancement de Crew-3 a subi un certain nombre de retards. Initialement prévu le 31 octobre, le lancement a été repoussé de quelques jours en raison de mauvaises prévisions météorologiques. Ensuite, l’un des membres d’équipage de Crew-3 a développé un problème médical mineur, provoquant un autre retard. Lorsque cela s’est produit, la NASA a d’abord choisi de ramener l’équipage de Crew-2 à la maison, craignant qu’attendre plus longtemps signifie faire atterrir les astronautes par temps d’hiver agité au large de la côte du Golfe. Les astronautes de Crew-2 ont éclaboussé en toute sécurité au large de Pensacola, en Floride, dans leur propre Crew Dragon lundi soir à 22 h 33 HE, dans ce que la NASA a appelé un désamarrage « sans défaut ».

L’amerrissage de Crew-2, cependant, n’a pas semblé être parfait au début. Juste avant de toucher l’eau, seuls trois des quatre parachutes de la capsule – essentiels pour ralentir le véhicule – semblaient se gonfler normalement. Le quatrième s’est finalement gonflé, mais a pris environ 75 secondes de plus que les autres. SpaceX affirme avoir retiré ce parachute juste après l’atterrissage et l’avoir ramené au Kennedy Space Center de la NASA en Floride pour une inspection plus approfondie avec la NASA.

« Il a fonctionné essentiellement comme il a été conçu pour fonctionner », a déclaré Gerstenmaier lors d’une autre conférence de presse hier soir. « Nous pouvons atterrir avec trois parachutes s’il le faut. C’est potentiellement une condition connue qui peut se produire avec les quatre parachutes – l’un des quatre parachutes peut être un peu lent à se déployer.

En fin de compte, la NASA a ouvert la voie au lancement de SpaceX la nuit dernière, mais il reste encore un dernier élément sur la liste des tâches de l’agence. Six heures avant le décollage, la NASA prévoit de déclencher les propulseurs de la Station spatiale internationale pour l’éloigner d’un débris spatial – une précaution pour s’assurer que le véhicule ne subit aucun dommage. Les débris sont un fragment de reste de 2007, lorsque la Chine a détruit l’un de ses propres satellites dans l’espace pour prouver qu’elle pouvait sortir des engins spatiaux en orbite. Le test a créé des milliers de débris, qui semblent toujours causer une nuisance en orbite.

Cependant, la manœuvre d’évitement ne devrait pas avoir d’impact sur le lancement d’aujourd’hui, ce que la NASA dit que SpaceX peut accueillir. Après cela, il sera temps pour les astronautes de Crew-3 de voler, commençant un séjour de six mois à bord de l’ISS. Ils devraient revenir sur Terre au printemps de l’année prochaine.

Mise à jour le 10 novembre, 11h00 HE : Ce message a été mis à jour plusieurs fois pour indiquer les différents retards de lancement. De nouvelles informations ont été ajoutées sur l’atterrissage de Crew-2 et la manœuvre d’évitement des débris spatiaux.