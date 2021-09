Comment regarder la nouvelle émission de Jon Stewart sur Apple TV+

Jon Stewart est de retour avec une nouvelle série d’actualités diffusée sur Apple TV+, intitulée The Problem with Jon Stewart. L’émission sera diffusée toutes les deux semaines, et il y a aussi un podcast d’accompagnement. Voici comment regarder la nouvelle série…

Chaque épisode de The Problem with Jon Stewart dure une heure et se concentre sur un seul sujet, lié au travail de plaidoyer de Stewart et à d’autres problèmes ayant des conséquences mondiales. Jon Stewart anime la conversation devant un public de studio en direct.

Bien que Stewart ait amassé son public au cours de son mandat primé en présentant The Daily Show avec beaucoup de satire et de comédie, sa nouvelle série a un ton plus sérieux.

Stewart sera toujours son drôle de personnage, mais ce n’est pas censé être une blague à la minute. Par exemple, le premier épisode, « Le problème de la guerre », traite des impacts de la guerre sur les soldats et le personnel de soutien, ainsi que du (manque de) soutien post-cure pour les anciens combattants.

Comment regarder Le problème avec Jon Stewart

Pour regarder The Problem with Jon Stewart, vous aurez besoin d’un abonnement Apple TV+. À lui seul, Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. S’il s’agit de votre première inscription, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours. Apple TV+ est également disponible via le forfait Apple One et est fourni gratuitement avec certains forfaits d’opérateurs de téléphonie mobile.

Vous pouvez regarder du contenu Apple TV+ sur iPhone, iPad, Mac et sur la box Apple TV. Vous pouvez également regarder sur des appareils non Apple en téléchargeant l’application Apple TV, disponible sur des plateformes telles qu’Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, certains téléviseurs intelligents et plus encore.

Il n’y a actuellement pas d’application TV pour les téléphones Android, les tablettes ou les PC Windows. Cependant, vous pourrez peut-être regarder en ligne dans un navigateur Web en visitant tv.apple.com.

L’application TV combine le contenu d’Apple TV+, de l’iTunes Store et d’autres applications de streaming. Pour voir ce que vous pouvez regarder sur Apple TV+, cliquez sur l’onglet tv+ ‘Originals’ dans la navigation principale. Le problème avec Jon Stewart sera répertorié dans la section Séries documentaires.

Tout le contenu Apple TV+ est disponible sans frais supplémentaires. Consultez notre guide complet pour savoir ce qu’il faut regarder dans le catalogue de films et d’émissions de télévision originaux d’Apple, notamment Ted Lasso, For All Mankind, Foundation, CODA et bien plus encore.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :