Comment regarder la nouvelle série de science-fiction Foundation en ligne de n’importe où

Une épopée de science-fiction en préparation depuis 50 ans arrive sur Apple TV Plus et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’adaptation tant attendue de la Fondation Isaac Asimov en ligne.

Publiée pour la première fois sous la forme d’une série de nouvelles entre 1942 et 1950, puis sous forme de trois recueils, la série Foundation du célèbre écrivain de science-fiction Isaac Asimov est composée de sept romans qui racontent l’histoire d’une bande d’exilés en voyage pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation. lors de la chute de l’Empire Galactique.

Bien que la nouvelle série sur Apple TV Plus soit basée sur les romans d’Asimov, le showrunner, écrivain et producteur exécutif David S. Goyer savait depuis le début qu’il devrait laisser certaines parties de côté afin d’adapter Foundation pour l’écran.

La Fondation commence 12 000 ans dans le futur à une époque où l’humanité s’est propagée à travers la galaxie et est sous la domination de l’Empire Galactique autoritaire. Cependant, le mathématicien Hari Seldon (Jared Harris) a développé une science algorithmique appelée psychohistoire qui lui permet de prédire l’avenir en termes probabilistes. Seldon utilise sa théorie pour prédire la chute de l’Empire Galactique et le chaos qui se produira dans son sillage.

Au lieu d’essayer d’arrêter la chute de l’Empire Galactique, il utilise la psychohistoire pour créer un plan afin de déterminer le moment et le lieu parfaits pour mettre en place une nouvelle société qui le remplacera. Alors que la reconstruction après l’effondrement d’un empire prendrait normalement environ trente mille ans, Seldon propose un moyen de le faire en seulement mille ans en créant la Fondation qui est composée des plus grands scientifiques, ingénieurs et historiens vivants.

Les membres de la Fondation sont ensuite envoyés sur une planète lointaine appelée Terminus où ils doivent conserver une anthologie contenant toutes les connaissances de l’humanité afin qu’un deuxième empire puisse naître après un millénaire.

Que vous soyez fan du travail d’Isaac Asimov ou que vous recherchiez simplement la prochaine grande série de science-fiction, nous vous montrerons comment regarder Foundation depuis n’importe où dans le monde.

Fondation – Quand et où ?

La nouvelle série de science-fiction Foundation sera diffusée le vendredi 24 septembre sur Apple TV Plus et les deux premiers épisodes pourront être visionnés en même temps. Les huit épisodes restants de la première saison de l’émission seront diffusés chaque vendredi sur le service de streaming d’Apple.

Regarder Fondation gratuitement

Alors qu’Apple offrait un an d’Apple TV Plus gratuitement lorsque vous achetiez un nouvel iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac, il a depuis changé cette offre en un abonnement gratuit de trois mois à son service de streaming. Bien que ce ne soit plus une affaire aussi agréable qu’auparavant, l’achat d’un nouvel appareil Apple vous permettra de regarder Foundation gratuitement sur le service de streaming d’Apple.

Comment regarder Foundation aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder Foundation lors de sa première le vendredi 24 septembre, vous aurez besoin d’un abonnement à Apple TV Plus pour le faire. Comparé à d’autres services de streaming, Apple TV Plus est bon marché à seulement 5 $ par mois ou 50 $ pour l’année. En plus de Foundation, vous pourrez également regarder d’autres Apple Originals, notamment The Morning Show avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, M. Corman de Joseph Gordon Levitt, Servant de M. Night Shyamalan, Schmigadoon de Keegan-Michael Key ! et bien sûr, Ted Lasso avec Jason Sudeikis.

Obtenez une diffusion en direct de la Fondation au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme Apple TV Plus est déjà disponible dans plus de 100 pays, les téléspectateurs au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront regarder Foundation sur le service de streaming d’Apple lors de sa première le vendredi 24 septembre. Bien que le service propose un contenu similaire dans le monde entier, le les prix diffèrent un peu et un abonnement mensuel à Apple TV Plus vous coûtera 5,99 $ par mois au Canada, 4,99 £ par mois au Royaume-Uni et 7,99 $ en Australie.

Regardez la Fondation de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Foundation aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la comédie à succès d’Apple lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.