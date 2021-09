Comment regarder la nouvelle série limitée Scenes from a Marriage en ligne de n’importe où

Oscar Issac et Jessica Chastain se réunissent à l’écran après avoir joué dans A Most Violent Year en 2014 et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la nouvelle série limitée Scenes from a Marriage à la télévision ou en ligne.

Si le titre Scenes from a Marriage vous semble familier, c’est parce qu’Ingar Bergman a créé la mini-série suédoise originale en 1973. À cette époque, la mini-série était non seulement louée, mais aussi sujette à controverse pour avoir soi-disant conduit à une augmentation des taux de divorce à travers l’Europe. .

Maintenant, HBO a adapté la mini-série de Bergman en une nouvelle série limitée en cinq parties qui comportera des épisodes d’une heure qui seront diffusés le dimanche. Scenes from a Marriage réexaminera les dilemmes sondés par l’original et la série limitée explorera l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce à travers l’objectif d’un couple américain contemporain.

La série limitée racontera l’histoire de Mira (Jessica Chastain) et Jonathan (Oscar Issac) alors qu’ils tentent de traverser les hauts et les bas de la vie conjugale. Mira est une cadre technologique confiante et ambitieuse, laissée insatisfaite par son mariage, tandis que Jonathan est un professeur de philosophie cérébral et accommodant qui cherche désespérément à garder leur mariage intact.

Si vous n’avez pas encore vu la mini-série originale avec Liv Ullmann, Erland Josephson et Bibi Anderson, il convient de noter qu’elle est actuellement disponible en streaming sur HBO Max au cas où vous voudriez quelque chose à regarder entre les épisodes de la nouvelle série limitée.

Que vous soyez fan de l’original ou que vous souhaitiez simplement voir Oscar Issac et Jessica Chastain partager à nouveau l’écran, nous vous montrerons comment regarder des scènes d’un mariage de n’importe où dans le monde.

Scènes d’un mariage – Quand et où ?

Les scènes d’un mariage seront diffusées en première le dimanche 12 septembre à 21 h HE / PT sur HBO, mais elles seront également disponibles en streaming en ligne sur HBO Max. Les épisodes d’une heure restants de la série limitée en cinq parties seront diffusés chaque semaine à la même heure le dimanche sur HBO.

Comment regarder des scènes d’un mariage aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous êtes abonné à HBO ou à HBO Max, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Scenes from a Marriage tous les dimanches à 21 h HE/PT.

Pour ceux qui ont déjà coupé le cordon, l’inscription à HBO Max vous coûtera 9,99 $ par mois avec des publicités ou 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité. En plus des scènes d’un mariage, un abonnement HBO Max vous permettra également de regarder toute la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Succession, Mare of Easttown et Westworld. Cependant, si vous vous inscrivez au plan sans publicité plus cher, vous pourrez également regarder Malignant et d’autres nouvelles sorties en salles de Warner bros.

Diffusion en direct de scènes d’un mariage au Canada

Pour regarder des scènes d’un mariage au Canada, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Crave. Bien qu’il ne coûte que 9,99 $ par mois pour regarder Carve Originals et le contenu de Showtime, vous devrez vous inscrire au plan Crave Movies + HBO du service pour 19,98 $ par mois pour regarder des scènes d’un mariage. Crave propose également un forfait Crave Movies + HBO + STARZ pour 25,97 $ par mois si vous souhaitez également regarder STARZ Originals en plus du contenu de HBO.

L’avantage de s’inscrire au plan de Crave avec HBO est le fait que vous pourrez regarder des scènes d’un mariage et d’autres contenus actuels de HBO en même temps qu’ils seront diffusés aux États-Unis.

Obtenez une diffusion en direct des scènes d’un mariage au Royaume-Uni

Malheureusement, les téléspectateurs britanniques devront attendre un peu plus longtemps pour diffuser des scènes d’un mariage en ligne, car la nouvelle série limitée arrivera sur Sky Atlantic et NOW TV plus tard cet automne.

Regardez des scènes d’un mariage en Australie

Si vous habitez en Australie et avez un forfait câble Foxtel, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Scenes from a Marriage tous les dimanches à 18h30 AEST/AWST sur Fox Showcase. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, vous pourrez également diffuser la nouvelle série limitée sur Binge pour seulement 10 $ AUD par mois, bien qu’il existe également un essai gratuit pour que vous puissiez tester le service de streaming par vous-même.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.