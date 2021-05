Comment regarder la nouvelle série sur la santé mentale du prince Harry et Oprah sur Apple TV +

Apple TV + lance aujourd’hui sa très attendue série de documentaires sur la santé mentale, produite par le prince Harry et Oprah Winfrey et comportant des interviews avec eux. Apple a publié toute la série en une seule fois. Inscrivez-vous à Apple TV + pour regarder les cinq épisodes.

La série s’intitule «The Me You Can’t See» et explore le bien-être mental et le stress continu de la santé émotionnelle. L’émission a été taquinée pour la première fois lors de l’annonce originale d’Apple TV + en mars 2019.

La série documentaire en cinq parties comprend des entretiens révélateurs avec des gens ordinaires et des célébrités, et montre comment tout le monde fait face aux mêmes difficultés. Apple dit que l’émission a été produite avec les conseils de 14 experts médicaux accrédités dans le domaine de la santé mentale.

Les célébrités en vedette incluent le prince Harry, Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan, Virginia «Ginny» Fuchs et d’autres.

Comment regarder le moi que vous ne voyez pas

Ouvrez Apple TV + sur votre appareil. Vous aurez besoin d’un abonnement pour regarder la série. Apple TV + coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Un essai gratuit de sept jours est disponible pour les nouveaux abonnés. Vous pouvez accéder à Apple TV + sur une gamme d’appareils, notamment iPhone, iPad, Amazon Fire TV, clés Roku, consoles Sony PlayStation et Microsoft Xbox, sélectionner des téléviseurs intelligents et sur le Web à tv.apple.com. Téléchargez l’application si vous ne l’avez pas déjà. Pour trouver du contenu Apple TV +, accédez à l’onglet Originaux – il est accompagné d’un logo «tv +». Faites défiler jusqu’à la catégorie Série non-fiction. Sélectionnez «The Me You Can’t See» dans le carrousel et appuyez sur «Play First Episode» pour commencer à regarder. Vous pouvez appuyer sur le bouton «Ajouter» pour enregistrer l’émission pour plus tard dans votre liste de surveillance Up Next.

The Me You Can’t See est le dernier ajout au catalogue Apple TV + d’émissions de télévision et de films originaux d’Apple. Une nouvelle série documentaire sur la façon dont la musique a changé en 1971 et les premiers épisodes de la deuxième saison de la comédie britannique «Trying» sont également présentés en première aujourd’hui. Consultez la liste complète du contenu disponible ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: