Comment regarder la Pologne contre la Slovaquie en ligne et à la télévision ⋆ .

Lewandowski est un talisman pour la Pologne (.)

La Pologne affrontera la Slovaquie lors de son premier match de l’Euro lundi et espère que Robert Lewandowski continuera à marquer.

La star du Bayern Munich a battu le record de buts de tous les temps en Bundesliga cette saison après avoir inscrit 41 buts.

Son équipe nationale a produit une performance moyenne dans les matchs amicaux dans la préparation du tournoi en faisant match nul 1-1 contre la Russie et 2-2 contre l’Islande.

Le match est le plus facile du groupe pour la Pologne et la Slovaquie, car ils affronteront également l’Espagne et la Suède.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match.

A quelle heure est le match ?

Le match débutera à 17h le lundi 14 juin.

Où puis-je regarder ?

Le match sera diffusé sur ITV et la couverture commencera à 16h15.

Nouvelles de l’équipe

Pour la Pologne, ils sont privés de Krzysztof PiÄ??tek et d’Arkadiusz Milik sur blessure.

Et pour la Slovaquie, la forme physique de Marek Hamšík est discutable en raison d’une blessure, mais il devrait figurer.

Les files d’attente prévues

Pologne : SzczÄ ??sny ; PiÄ??tkowski, Glik, Bednarek, BereszyÅ??ski; Krychowiak, Klich, ZieliÅ??ski, Puchacz; Jóźwiak, Lewandowski

Slovaquie : Dúbravka ; Pekarík, Šatka, Škriniar, HuboÄ??an; Kucka, Hromada ; Haraslin, Hamšík, Mak ; Douda

Chances

Pologne – 3/4

Tirage au sort – 21/10

Slovaquie – 9/2

Prédiction

Si Lewandowski est en forme, la Pologne devrait remporter la victoire sur la Slovaquie pour lancer parfaitement sa campagne. Le score ne sera pas élevé mais la Pologne remportera la victoire avec plaisir. Pologne 2-0 Slovaquie.

