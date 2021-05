Comment regarder la première semaine de la bataille de la zone de guerre de 150 000 $ de Vikkstar

Warzone Showdown de Vikkstar est de retour, voici tout ce que vous devez savoir.

Les tournois Call of Duty Warzone battent leur plein depuis la sortie de la saison 3. Demain, nous verrons le copropriétaire des Royal Ravens de Londres et streamer populaire Vikram «Vikkstar» Singh Barn revenir avec son tournoi Vikkstar’s Warzone Showdown. Ce tournoi voit quatre semaines de compétition, avec un total de 150 000 $ à gagner. Voici le format et le calendrier de la première semaine de Warzone Showdown de Vikkstar.

Format

La première semaine de Warzone Showdown de Vikkstar verra 16 des meilleurs duos du monde s’affronter dans une double élimination. Les matchs du Upper Bracket verront les équipes jouer deux matchs, l’équipe ayant le plus de victoires après la victoire des deux matchs. Alors que le support inférieur sera un best-of-one. Les équipes marqueront un point par élimination. De plus, la grande finale offrira une opportunité pour une réinitialisation du support par l’équipe venant du support inférieur.

Les équipes

La liste complète des équipes n’a pas encore été annoncée, cependant, nous nous attendons à voir les meilleurs des meilleurs en compétition. Cela inclut des joueurs britanniques tels que Jukeyz, Fifakill et WarsZ, ainsi que des joueurs NA comme HusKerrs, Symfuhny et plus encore.

Horaire et comment regarder

Warzone Showdown de Vikkstar débute à 17 h 00 BST (12 h HE) le lundi 17 mai. Il peut être visionné sur le flux YouTube de Vikkstar, ou votre concurrent préféré diffusera son POV.

