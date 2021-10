Comment regarder la saison 18 de Grey’s Anatomy en ligne de n’importe où

Après que la saison dernière ait été écourtée, Grey’s Anatomy revient sur ABC avec de nouveaux épisodes et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le drame médical le plus ancien à ce jour à la télévision ou en ligne.

Tout comme ABC l’a fait avec la saison 17 l’année dernière, la première de la saison 18 de l’émission sera en fait un événement croisé de deux heures avec la série dérivée de Grey’s Anatomy Station 19. Tandis que Grey’s Anatomy raconte l’histoire de Meredith Grey, interprétée par Ellen Pompeo , et les autres médecins, infirmières et résidents du Grey Sloan Memorial Hospital, Station 19, suit un groupe de pompiers du service d’incendie de Seattle. D’après la bande-annonce du dernier événement de croisement des deux émissions, après le détournement d’un camion de pompiers de la station 19, un patient doit être emmené à pied à l’hôpital Grey Sloan Memorial pour y être soigné.

La saison dernière de Grey’s Anatomy a vu le Dr Meredith Gray infecté Covid-19 et alors qu’il était dans le coma, de nombreux personnages des saisons précédentes de la série sont revenus lui rendre visite sur une plage. Bien que Meredith se soit finalement rétablie et soit rentrée chez elle, plusieurs des personnages principaux de la série, dont le Dr Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), sont décédés la saison dernière.

Alors que les médecins et les infirmières du Grey Sloan Memorial Hospital continueront de faire face à la pandémie cette saison, nous verrons également Meredith dans son nouveau rôle de directrice du programme de résidence.

Bien qu’on ait d’abord cru que Grey’s Anatomy se terminerait après la saison 17, un accord de onzième heure a été conclu et la série revient pour au moins une saison de plus. La saison 18 pourrait finir par être la dernière saison de la série, mais pour le moment, ce n’est toujours pas clair.

Que vous soyez un fan de longue date de la série ou que vous vouliez simplement voir quelle pourrait être sa dernière saison, nous vous montrerons comment regarder la saison 18 de Grey’s Anatomy de n’importe où dans le monde.

Grey’s Anatomy Saison 18 – Quand et où ?

Tout comme ABC l’a fait l’année dernière, la saison 18 de Grey’s Anatomy sera diffusée en première avec un épisode croisé qui coïncide avec le début de la saison 5 de Station 19, qui est une série dérivée de la série. La première de deux heures sera diffusée sur ABC le jeudi 30 septembre à 21 h HE/PT et de nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy seront diffusés chaque semaine à la même heure chaque jeudi.

Comment regarder Grey’s Anatomy aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous disposez du câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy tous les jeudis à 21 h HE/PT sur ABC. Vous pouvez également regarder l’émission en ligne sur le site Web d’ABC, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire et de nouveaux épisodes seront disponibles le lendemain de leur diffusion à la télévision.

Vous ne voulez pas vous inscrire à un forfait de télévision par câble coûteux juste pour regarder la dernière saison de Grey’s Anatomy ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à ABC afin que vous puissiez regarder l’émission en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 54,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ABC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – AT&T TV Now vous donnera accès à ABC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois – FuboTV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Obtenez une diffusion en direct de Grey’s Anatomy au Canada

Les fans canadiens de Grey’s Anatomy pourront regarder de nouveaux épisodes de l’émission sur CTV à compter du jeudi 30 septembre à 21 h HE/PT. Vous pouvez également diffuser gratuitement de nouveaux épisodes de l’émission après leur diffusion sur la plate-forme en ligne de CTV si vous êtes actuellement au Canada.

Diffusion en direct de Grey’s Anatomy au Royaume-Uni

Malheureusement pour les téléspectateurs britanniques, Sky Witness vient de diffuser la saison 17 de Grey’s Anatomy, vous devrez donc probablement attendre la fin de la saison 18 de l’émission aux États-Unis avant qu’elle n’arrive au Royaume-Uni. En attendant, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessous pour regarder la dernière saison de Grey’s Anatomy au début du Royaume-Uni.

Comment regarder Grey’s Anatomy en Australie

Tout comme au Royaume-Uni, l’Australie est également un peu en retard en ce qui concerne la dernière saison de Grey’s Anatomy. 7Plus a récemment terminé la diffusion de la saison 17 de l’émission, de sorte que le réseau ne diffusera probablement pas la saison 18 de Grey’s Anatomy avant sa diffusion aux États-Unis. Bien que vous ne puissiez pas encore regarder de nouveaux épisodes de l’émission, vous pouvez regardez gratuitement les épisodes des saisons 17 et 16 sur le site Web de 7Plus pendant que vous attendez. Cependant, si vous avez hâte de regarder les derniers épisodes de Grey’s Anatomy, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessus pour regarder la saison 18 au début de l’Australie.

Regardez Grey’s Anatomy où que vous soyez

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Grey’s Anatomy aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de l’émission lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.