Comment regarder la saison 18 de The Bachelorette en ligne de n’importe où

Après être apparue dans The Bachelor plus tôt cette année et avoir terminé finaliste, Michelle Young est prête à tomber amoureuse et à trouver l’homme de ses rêves et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de la saison 18 de The Bachelorette de n’importe où dans le monde.

Au cours de la saison 25 de The Bachelor, les fans sont tombés amoureux de Katie Thurston et Michelle Young qui se disputaient toutes les deux le cœur de Matt James, 28 ans. Alors que Katie Thurston est devenue The Bachelorette lors de la dernière saison de la série, cette fois-ci, Young aura son choix parmi 30 célibataires éligibles.

Young a grandi dans le Minnesota et a commencé à jouer au basket-ball de division I à l’Université Bradley avant d’obtenir un diplôme en enseignement primaire et de commencer sa carrière en tant qu’enseignante au primaire. Bien qu’il soit entré dans The Bachelor au cours de la troisième semaine de la compétition, Young s’est qualifié pour les deux derniers avant d’être rejeté par James en faveur de sa compatriote Rachel Kirkconnell.

Comme ce fut le cas la saison dernière, les anciennes Bachelorettes Tyshia Adams et Kaitlyn Bristowe reviendront en tant que co-animateurs cette saison après avoir succédé à l’animateur de longue date de l’émission Chris Harrison l’année dernière. Selon The Hollywood Reporter, ABC est actuellement à la recherche d’un animateur permanent pour l’émission qui assumera probablement le rôle à partir de l’année prochaine.

Bien que cette saison de The Bachelorette ait commencé à tourner au Renaissance Esmeralda Resort & Spa à Indian Wells, en Californie, les épisodes ultérieurs se déplaceront dans la ville natale de Young, Minneapolis, Minnesota, depuis Hometown Dates. Les rendez-vous nocturnes de cette saison et la cérémonie finale des roses auront lieu à Punta de Mita, au Mexique.

Que vous regardiez la série depuis ses débuts en 2003 ou que vous soyez fan de Michelle Young depuis son passage à The Bachelor, nous vous montrerons exactement comment regarder la saison 18 de The Bachelorette de n’importe où dans le monde.

La Bachelorette – Quand et où ?

La saison 18 de The Bachelorette sera diffusée le mardi 19 octobre à 20 h HE/PT sur ABC. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine à la même heure chaque mardi et si cette saison ressemble à la dernière, il y aura un total de dix épisodes.

Comment regarder The Bachelorette aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble ou même une antenne numérique, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de The Bachelorette tous les mardis à 20 h HE/PT sur ABC. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne le lendemain de la diffusion de nouveaux épisodes à la télévision sur le site Web d’ABC et sur Hulu.

Vous ne voulez pas vous inscrire à un forfait de télévision par câble coûteux juste pour regarder la dernière saison de The Bachelorette ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à ABC afin que vous puissiez regarder l’émission en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 54,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ABC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – AT&T TV Now vous donnera accès à ABC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois – FuboTV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Diffusion en direct La Bachelorette au Canada

Les fans de The Bachelorette au Canada pourront regarder de nouveaux épisodes de l’émission tous les mardis à 20 h HE/PT sur Citytv. Tout comme aux États-Unis, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes le lendemain de leur première sur le site Web de Citytv, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Regarder The Bachelorette au Royaume-Uni

Bien qu’aucune option de diffusion officielle n’ait encore été annoncée pour la saison 18 de The Bachelorette au Royaume-Uni, l’émission sera probablement disponible sur le service de streaming de télé-réalité Hayu car elle diffuse l’autre émission de télé-réalité populaire d’ABC, The Bachelor. Jusque-là, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour regarder la dernière saison de The Bachelorette au début du Royaume-Uni.

Obtenez une diffusion en direct de The Bachelorette en Australie

Malheureusement pour les fans de la version américaine de The Bachelorette en Australie, aucune chaîne de télévision ou service de streaming n’a encore acheté les droits de la dernière saison de l’émission. Cela signifie que vous devrez également vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour le regarder en Australie.

Regardez The Bachelorette de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder The Bachelorette aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de l’émission de téléréalité lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Saison 18 Célibataires

Alec, 29 ans, Forest, Virginie Brandon J., 26 ans, Portland, Oregon Brandon K., 29 ans, Sulphur, Louisiane Bryan, 30 ans, Houlton, Wisconsin Casey, 36 ans, Parkland, Floride Christopher G., 27 ans, Halifax, Nouvelle-Écosse Chris S., 28 ans, New Orleans Clayton, 28 ans, Eureka, Missouri Daniel, 26 ans, Austin, Texas Edward, 27 ans, Brownsville, Texas Garrett, 33 ans, Salt Lake City Jack, 30 ans, Greensboro, Caroline du Nord Jamie, 32 ans, Tacoma, Washington Joe, 28 ans, Minneapolis Jomarri, 26 ans, Portland, Oregon Leroy, 27 ans, Durham, Caroline du Nord LT, 38 ans, Bellevue, Washington Martin, 28 ans, Cordoba, Argentine Mollique, 36 ans, Jameshill, Jamaïque Nayte, 27 ans, Winnipeg, Manitoba, Canada Olumide, 28 ans, Woodland Park, New Jersey Pardeep, 30 ans, Brooklyn, New York Peter, 26 ans, Bellmore, New York PJ, 30 ans, Austin, Texas Rich, 32 ans, Munroe Falls, Ohio Rodney, 29 ans, Rancho Cucamonga, Californie Romeo, 32 ans, New York Ryan, 30 ans, Sanger, Californie Spencer, 25 ans, Cleveland, Ohio Will, 29 ans, Saint-Domingue, République dominicaine

