Comment regarder la saison 2 d’Another Life en ligne de n’importe où

Cela fait plus de deux ans que Netflix a sorti pour la première fois son drame de science-fiction avec Katee Sackhoff de Battlestar Galactica, mais l’attente est enfin terminée et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de la saison 2 d’Another Life en ligne.

Dans un avenir relativement proche, à une époque où l’humanité a enfin développé des vaisseaux spatiaux capables de voyager plus vite que la lumière, un objet volant non identifié en forme de bande de Möbius atterrit sur Terre. Lorsqu’une tour cristalline commence à se développer à partir du vaisseau spatial extraterrestre, le scientifique du Commandement interstellaire américain Erik Wallace (Justin Chatwin) tente de communiquer avec elle et finit par identifier un signal de la structure envoyé à l’étoile Pi Canis Majoris.

Après qu’il a été décidé que la source du signal doit être étudiée plus avant, l’épouse de Wallace, l’astronaute Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) remplace Ian Yerxa en tant que capitaine du navire plus rapide que léger, le Salvare. Elle est chargée de diriger une équipe pour déterminer l’origine de l’artefact et établir le premier contact avec l’espèce qui l’a envoyé.

Sorti pour la première fois en octobre 2019, Another Life devait initialement commencer le tournage de sa deuxième saison en mars de l’année dernière. Cependant, comme de nombreuses émissions l’année dernière, le tournage a été retardé en raison de la pandémie. La saison 2 d’Another Life est entrée en production en août 2020 mais malheureusement, elle a de nouveau été reportée. La production s’est terminée en décembre de l’année dernière et maintenant, les fans de la série pourront enfin voir Niko et son équipe essayer de retourner sur Terre après avoir assisté à la course extraterrestre de l’Achaïe anéantir une planète entière.

Niko et les autres à bord du Salvare craignent que la Terre ne subisse un sort similaire tandis qu’Erik et leur fille Jana sont entrés dans le vaisseau extraterrestre dans le but de guérir sa leucémie avancée déclenchée par une explosion sonore de la tour cristalline.

Que vous attendiez avec impatience la deuxième saison de la série ou que vous aimiez voir Sackhoff jouer le rôle de Starbuck dans Battlestar Galactica, nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 2 d’Another Life de n’importe où dans le monde.

Another Life saison 2 – Quand et où ?

La saison 2 d’Another Life sera diffusée le jeudi 14 octobre sur Netflix. Tout comme avec les autres Netflix Originals, les dix épisodes de la dernière saison du drame de science-fiction seront disponibles pour regarder en même temps dans tous les pays dans lesquels le service de streaming a été lancé jusqu’à présent.

Comment regarder Another Life aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement Netflix actif, vous pourrez regarder les dix nouveaux épisodes de la saison 2 d’Another Life le jeudi 14 octobre. Cependant, si vous n’êtes pas encore abonné à Netflix, le service vous donne beaucoup de contenu à regarder pour le prix avec de nouveaux films et émissions qui arrivent chaque mois.

Le plan de base de Netflix ne coûte que 8,99 $ par mois, mais vous ne pouvez regarder que sur un écran à la fois et vous ne pourrez pas regarder des émissions de télévision ou des films en HD. Le forfait Standard du service coûte 13,99 $ par mois, mais il vous permet de regarder du contenu HD sur deux écrans simultanément. Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison ou dans une grande famille, le forfait Premium de Netflix à 17,99 $ peut vous convenir car vous pouvez regarder sur quatre écrans simultanément et vous avez la possibilité de regarder du contenu en 4K. Il convient également de noter que Netflix propose un essai gratuit de 30 jours si vous souhaitez le tester par vous-même pour voir ce qu’est une autre vie.

Obtenez une diffusion en direct d’une autre vie au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme Another Life est un Netflix Original, la saison 2 de l’émission sera disponible au Canada, au Royaume-Uni et en Australie le jour même de sa sortie aux États-Unis, le jeudi 14 octobre.

Il convient de noter que les prix du service de streaming sont quelque peu différents d’un pays à l’autre. Au Canada, le forfait de base de Netflix coûte 9,99 $ par mois, le forfait Standard coûte 14,99 $ par mois et le forfait Premium coûte 18,99 $ par mois. Au Royaume-Uni, le forfait Basic coûte 5,99 £ par mois, le forfait Standard coûte 8,99 £ par mois et le forfait Premium coûte 11,99 £ par mois. Enfin, en Australie, le forfait Basic du service coûte 10,99 AUD par mois, le forfait Standard coûte 15,99 AUD par mois et le forfait Premium coûte 19,99 AUD par mois.

Regardez une autre vie de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Another Life aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez voir de nouveaux épisodes du dernier drame de science-fiction de Netflix lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

