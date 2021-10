Comment regarder la saison 2 de Love Life en ligne de n’importe où

Même dans une ville aussi grande que New York, trouver l’amour peut être difficile, mais nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder un tout nouveau protagoniste chercher l’amour dans la Big Apple dans la saison deux de Love Life de HBO Max.

Créé par Sam Boyd, Love Life a été l’une des premières émissions à faire ses débuts sur le service de streaming de HBO HBO Max lors de son lancement l’année dernière. La série d’anthologies de comédie romantique suit une personne différente chaque saison tout au long de son parcours pour trouver l’amour, de sa première romance à sa dernière romance.

Alors que la première saison de Love Life a suivi Darby Carter (Anna Kendrick) alors qu’elle cherchait l’amour à New York, la deuxième saison de la série se concentrera sur Marcus Watkins (William Jackson Harper) bien que Darby apparaisse dans plusieurs caméos. Après l’implosion inattendue de son premier mariage, Marcus a pour mission de reconstruire sa vie brique par brique tout en essayant de trouver un amour qui durera une fois pour toutes.

En plus d’Anna Kendrick, la deuxième saison de Love Life verra également le retour des habitués de la série Jessica Williams, Punkie Johnson et Chris « Comedian CP » Powell ainsi que des guest stars récurrentes Arian Moayed, Leslie Bibb et John Earl Jelks. Il y aura un total de dix nouveaux épisodes dans la saison deux de l’émission et tandis que les trois premiers épisodes seront disponibles à regarder en même temps, HBO Max en publiera trois autres le 4 novembre et les quatre derniers épisodes restants le 11 novembre.

Que vous soyez célibataire et que vous cherchiez à vous aimer ou que vous souhaitiez simplement vous détendre avec votre âme sœur sur le canapé, nous vous montrerons exactement comment regarder la deuxième saison de Love Life de n’importe où dans le monde.

Love Life saison 2 – Quand et où ?

La saison 2 de la série d’anthologies de comédie romantique Love Life sera diffusée le jeudi 28 octobre sur HBO Max. Les trois premiers épisodes de la nouvelle saison seront disponibles pour regarder en même temps tandis que les trois prochains épisodes arriveront sur le service de streaming le jeudi 4 novembre et les quatre derniers épisodes sortiront le jeudi 11 novembre. Tandis que les téléspectateurs américains peuvent regarder l’émission sur HBO Max, les Canadiens peuvent la regarder sur Crave, les téléspectateurs britanniques peuvent la regarder sur BBC One et les Australiens peuvent regarder Love Life sur Stan.

Comment regarder Love Life aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement HBO Max, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Love Life le jeudi 28 octobre. Les épisodes restants de la saison deux de l’émission arriveront sur le service de streaming le 4 novembre et 11.

L’inscription à HBO Max vous coûtera 9,99 $ par mois avec des publicités ou 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité. En plus de la saison deux de Love Life, un abonnement HBO Max vous permettra également de regarder toute la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Doom Patrol, Mare of Easttown et Westworld. Cependant, si vous vous inscrivez au plan sans publicité plus cher, vous pourrez également regarder Dune, The Matrix 4 et d’autres nouvelles sorties en salles de Warner Bros tout au long de cette année et jusqu’en 2022 également.

Obtenez une diffusion en direct Love Life au Canada

Pour regarder la deuxième saison de Love Life in Canada, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Crave. Bien qu’il ne coûte que 9,99 $ par mois pour regarder Carve Originals et le contenu de Showtime, vous devrez vous inscrire au plan Crave Movies + HBO du service pour 19,98 $ par mois pour regarder Love Life. Crave propose également un forfait Crave Movies + HBO + STARZ pour 25,97 $ par mois si vous souhaitez également regarder STARZ Originals en plus du contenu de HBO.

L’avantage de s’inscrire au plan de Crave avec HBO est le fait que vous pourrez regarder Love Life, Insecure et d’autres contenus actuels de HBO en même temps que de nouveaux épisodes aux États-Unis.

Regardez Love Life au Royaume-Uni gratuitement

Bien qu’une date de sortie pour la saison deux de Love Life n’ait pas encore été annoncée pour le Royaume-Uni, la première saison de l’émission a été diffusée sur BBC One quelques mois seulement après sa première aux États-Unis. Si vous n’avez pas encore regardé Love Life, vous pouvez regarder l’intégralité de la première saison gratuitement sur BBC iPlayer dès maintenant afin que vous soyez prêt pour l’arrivée de la deuxième saison.

Diffusion en direct Love Life en Australie

Si vous habitez en Australie et que vous souhaitez regarder de nouveaux épisodes de la saison deux de Love Life, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Stan pour le faire.

Stan propose trois forfaits sous la forme de Stan Basic, Stan Standard et Stan Premium, la plus grande différence entre eux étant que vous aurez besoin du forfait Premium à 19 $ par mois pour regarder du contenu en 4K. Cependant, si regarder Love Life en 1080p vous convient, le forfait de base à 14 $ par mois devrait suffire. Quel que soit le forfait que vous choisissez, Stan propose un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez tester le service par vous-même.

