Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso en ligne de n’importe où

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le football est un sport entièrement différent, mais cela n’a pas arrêté Ted Lasso lorsqu’il a été recruté de manière inattendue pour entraîner une équipe de Premier League anglaise l’année dernière et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la deuxième saison. de la comédie à succès d’Apple en ligne.

Alors que la première saison de Ted Lasso a été diffusée sur Apple TV Plus l’année dernière, le personnage de Jason Sudeikis a été présenté pour la première fois par NBC dans une série de promotions pour sa couverture de la Premier League. Ces publicités ont été si bien reçues qu’Apple a fini par créer tout un spectacle autour du personnage de Ted Lasso.

Après avoir hérité de l’équipe de Premier League anglaise AFC Richmond de son ex-mari infidèle Rupert (Anthony Head), la propriétaire de l’équipe Rebecca Welton (Hannah Waddingham) a décidé d’embaucher un petit entraîneur américain de football universitaire qui ne connaissait rien au football. Cependant, Ted Lasso a rapidement compris les choses et bien qu’il n’ait pas remporté beaucoup de matchs au cours de la première saison de l’émission, il a réussi à vaincre les joueurs et le reste du personnel de l’AFC Richmond.

Maintenant dans la deuxième saison de l’émission, Ted Lasso et AFC Richmond reprendront là où la première saison s’était arrêtée avec l’équipe rétrogradée de la Premier League au championnat. D’après la bande-annonce de la saison deux, l’AFC Richmond ne gagne toujours pas de matchs, mais au moins l’équipe les termine maintenant par un match nul ou une égalité au lieu d’une défaite pure et simple. Afin d’aider l’équipe à se ressaisir, une psychologue du sport jouée par Sarah Niles est sollicitée et à première vue, elle ne sera pas si facile à convaincre pour Ted.

Il convient également de noter que le voyage de Ted Lasso se poursuivra après la saison deux, car la série a décroché un renouvellement au début de la saison trois l’année dernière avant même la première de sa deuxième saison.

Que vous soyez un fan de la série qui attend avec impatience sa deuxième saison ou un grand fan de football à la recherche de quelque chose à regarder après l’Euro 2020, nous vous montrerons exactement comment regarder Ted Lasso de n’importe où dans le monde.

Ted Lasso saison 2 – Quand et où ?

La saison 2 de Ted Lasso sera diffusée le vendredi 23 juillet sur Apple TV Plus et les trois premiers épisodes pourront être visionnés en même temps. Les sept épisodes restants de la deuxième saison de la série seront publiés chaque vendredi.

Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso gratuitement

Alors qu’Apple offrait un an d’Apple TV Plus gratuitement lorsque vous achetiez un nouvel iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac, il a depuis changé cette offre en un abonnement gratuit de trois mois à son service de streaming. Bien que ce ne soit plus aussi agréable qu’auparavant, l’achat d’un nouvel appareil Apple vous permettra de regarder la première saison de Ted Lasso ainsi que toute la saison deux, car la finale sera diffusée le vendredi 24 septembre.

Apple TV

Apple TV s’agrandit avec de nouvelles séries exclusives que vous ne pourrez regarder nulle part ailleurs, y compris la dernière saison de Ted Lasso. Démarrez votre abonnement aujourd’hui et vous bénéficierez d’un essai gratuit de 7 jours pour lancer votre abonnement, ou vous pouvez obtenir trois mois gratuits à l’achat d’un nouvel appareil iOS ou MacBook.

Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder la deuxième saison de Ted Lasso lors de sa première le vendredi 23 juillet, vous aurez besoin d’un abonnement à Apple TV Plus pour le faire. Comparé à d’autres services de streaming, Apple TV Plus est bon marché à seulement 5 $ par mois ou 50 $ pour l’année. En plus de Ted Lasso, vous pourrez également regarder d’autres Apple Originals, notamment The Morning Show avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, M. Corman de Joseph Gordon Levitt, Servant de M. Night Shyamalan, Schmigadoon de Keegan-Michael Key ! et plus.

Obtenez une diffusion en direct de la saison 2 de Ted Lasso au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme Apple TV Plus est déjà disponible dans plus de 100 pays, les téléspectateurs au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront regarder la saison 2 de Ted Lasso sur le service de streaming de la société lors de sa première le vendredi 23 juillet. Bien que le service propose un contenu similaire Partout dans le monde, les prix diffèrent un peu et un abonnement mensuel à Apple TV Plus vous coûtera 5,99 $ par mois au Canada, 4,99 £ par mois au Royaume-Uni et 7,99 $ en Australie.

Comment regarder Ted Lasso de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Ted Lasso aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la comédie à succès d’Apple lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder Ted Lasso. Profitez de cette offre maintenant !

