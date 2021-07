Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso en ligne: diffusez la série Apple TV Plus maintenant

Le célèbre Ted Lasso est de retour pour sa deuxième saison. Mené par un tour plusieurs fois primé de Jason Sudeikis, préparez-vous pour une autre offensive de charme alors que nous détaillons comment regarder la saison 2 de Ted Lasso en ligne maintenant avec un abonnement à Apple TV Plus.

Développé à partir d’un personnage créé pour NBC pour promouvoir la couverture de la Premier League, Ted Lasso est un entraîneur américain initialement inexpérimenté dans le football d’association, mais embauché dans l’espoir qu’il ruinera les chances de succès de l’AFC Richmond. Ses excellentes compétences interpersonnelles et son accent sur le travail d’équipe finissent cependant par lui faire gagner à la fois des matchs et des admirateurs – finalement de toute façon.

Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso en ligne

Date de première : vendredi 23 juillet

Nouveaux épisodes : tous les vendredis à minuit PT / 3h HE / 8h BST

Jeter: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Juno Temple, Toheeb Jimoh.

Regarde maintenant: diffusez la saison 2 de Ted Lasso sur Apple TV Plus pour 4,99 $ / 4,99 £ / 7,99 $ AU par mois.

* Spoilers potentiels de la saison 1 ci-dessous *

La saison 1 s’est terminée sur une note plutôt douce-amère. L’AFC Richmond a été relégué et Ted a subi des attaques de panique provoquées par l’effondrement de son mariage. Mais des liens solides et de nouvelles amitiés se sont formés au cours du processus. La propriétaire du club, Rebecca Walton (Hannah Waddingham) est maintenant émotionnellement investie dans Ted et la promotion de l’équipe en Premier League, tandis que “Nate the Great” (Nick Mohammed, Intelligence) gagne en confiance après avoir été promu de kit-man sac) à l’entraîneur adjoint.

Sarah Niles rejoindra le casting principal cette saison dans le rôle du Dr Sharon Fieldstone, une psychologue du sport recrutée pour répondre à l’anxiété de l’équipe après une séquence de sept matchs consécutifs, et nous aurons un aperçu de l’alter-ego de Ted, « Led Tasso ” trop. De plus, l’accent sera davantage mis sur les personnages secondaires comme le joueur vedette exubérant Dani Rojas (Cristo Fernández) et l’arrière droit nigérian Sam Obisanya (Toheeb Jimoh).

La deuxième saison de Ted Lasso atterrit habilement au fond des filets. Alors, préparez-vous à applaudir pendant que nous expliquons comment regarder la saison 2 de Ted Lasso en ligne de n’importe où maintenant.

Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso de n’importe où

Il revient à la maison sur Apple TV Plus. La saison 2 de Ted Lasso débute le vendredi 23 juillet à partir de 12h PT et de 3h HE. Il y aura 12 épisodes au total, avec un nouveau disponible chaque semaine tous les vendredis exclusivement sur Apple TV Plus.

Désormais disponible dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe continentale, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde, Apple TV Plus est le service de streaming exclusif du fabricant d’iPhone.

Offrant une multitude de films, de documentaires et d’émissions pour enfants exclusifs, la plupart étant proposés en 4K et HDR glorieux, le service coûte actuellement 4,99 $ / 4,99 £ / 7,99 $ AU par mois.

Vous pouvez vous inscrire et regarder du contenu Apple TV Plus via l’application TV d’Apple, qui, sans surprise, est disponible sur les ordinateurs iPhone, iPad, Apple TV et Mac, certains téléviseurs intelligents tiers pris en charge par Samsung, LG et Sony, en plus aux appareils Roku et Fire TV, ainsi qu’aux consoles de jeux PlayStation et Xbox.

Alternativement, vous pouvez également regarder Apple TV Plus sur un navigateur comme Google Chrome.

Que dois-je savoir d’autre sur Apple TV Plus ?

Alors que la réponse d’Apple à Netflix a une bibliothèque relativement petite de films et d’émissions dans laquelle se concentrer – 60 et plus – ce qui est disponible est un tarif de premier ordre et bien produit avec peu de remplissage.

La carte de visite de lancement du service était The Morning Show, un drame mettant en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, complété par See – un drame épique de science-fiction mettant en vedette Jason Momoa et Alfre Woodard, ainsi que l’horreur de M. Night Shyamalan. série, serviteur.

La grande émission surprise du service a été, bien sûr, la comédie de Jason Sudeikis Ted Lasso, à la suite de l’entraîneur de football américain titulaire embauché pour gérer une équipe de football de Premier League. Il a gagné une armée de fans et une quantité impressionnante de récompenses, remportant 20 nominations aux Primetime Emmy cette année – un record pour une série de première année.

La petite mais grande bibliothèque est sur le point de croître à un rythme soutenu – parallèlement aux nouvelles saisons de Ted Lasso et The Morning Show, Apple TV Plus semble avoir un calendrier à venir assez solide de nouveaux contenus exclusifs.

Le film réalisé par Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleur, promet un « western à grande échelle » mettant en vedette les gros calibres Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Le rétrécissement d’à côté, quant à lui, est une nouvelle série comique basée sur le podcast 2019 du même nom, qui devrait réunir Will Ferrell et Paul Rudd, tandis que Fondation est une série de science-fiction très attendue basée sur les livres d’Isaac Asimov et mettant en vedette Jared Harris et Lee Pace de Tchernobyl.

