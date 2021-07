Ted Lasso revient avec sa deuxième saison sur le service de streaming Apple TV+, après le succès phénoménal de la première saison. La saison deux comportera douze épisodes au total, dont un spécial Noël qui débutera en août, avec des épisodes publiés chaque semaine jusqu’au 8 octobre. Si vous n’avez pas encore rejoint les Diamond Dogs, voici comment commencer à regarder l’une des comédies les plus drôles et les plus réconfortantes. de ces derniers temps…

Ted Lasso a été largement accueilli par le public du monde entier, la série devenant le plus gros succès d’Apple TV+ à ce jour. L’émission a également reçu des éloges de la critique, remportant des Golden Globes, des prix Critics Choice et tout récemment décroché 20 nominations aux Emmy Awards. La saison 2 est notée à 100 % sur Rotten Tomatoes.

Donc, si vous n’avez jamais sauté dans le train hype Ted Lasso auparavant, la saison 2 est un bon moment pour commencer.

Comment regarder la saison 2 de Ted Lasso

Ted Lasso est exclusivement disponible sur Apple TV+, vous avez donc besoin d’un identifiant Apple TV+ pour regarder. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours d’Apple TV+ si vous souhaitez profiter de la première saison gratuitement. (Les propriétaires de PlayStation 5 peuvent également obtenir 6 mois supplémentaires gratuits.)

Apple TV+ est également inclus gratuitement avec le forfait étudiant Apple Music, et vous pouvez obtenir Apple TV+ dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One qui combine Apple TV+, Apple Music, iCloud Storage et d’autres services Apple en un seul prix mensuel réduit. Si vous faites partie d’un groupe de partage familial, vous pouvez partager votre abonnement Apple TV+ avec jusqu’à cinq autres personnes sans frais supplémentaires.

Malgré le nom déroutant, vous n’avez pas besoin d’un boîtier Apple TV pour regarder Ted Lasso. La box Apple TV offre probablement l’expérience la plus agréable, mais Apple propose des applications pour de nombreuses plates-formes, notamment Amazon Fire TV, les clés Roku, Xbox, PlayStation et les modèles de téléviseurs intelligents de LG, Sony, Samsung et Vizio. Vous pouvez évidemment aussi regarder sur les appareils Apple, en utilisant l’application TV sur iPhone, iPad ou Mac.

Malheureusement, il n’y a pas d’application native pour les téléphones et tablettes Android. Si tout le reste échoue, vous pouvez regarder via une expérience Web (médiocre) sur tv.apple.com pour obtenir Apple TV + via un navigateur Web.

Quoi d’autre sur Apple TV+

Si vous vous abonnez à Apple TV+ pour Ted Lasso, autant profiter du reste de ce que le service a à offrir. Apple TV+ comprend des films et des émissions de télévision originaux Apple. Si vous avez aimé la comédie de Ted Lasso, vous aimerez aussi Mythic Quest and Trying. Les drames à découvrir incluent For All Mankind, The Morning Show, Defending Jacob et SEE.

Au cours des douze semaines de Ted Lasso, Apple sort également de nouveaux titres très médiatisés, notamment la fondation épique de science-fiction, le film primé Sundance CODA, la série comique Mr. Corman avec Joseph-Gordon Levitt, et plus encore. Consultez notre guide Apple TV+ pour une liste de toutes les émissions et films Apple TV+.

