Comment regarder la saison 2 de The Mighty Ones en ligne de n’importe où

Les meilleurs amis Twig, Leaf, Very Berry et Rocksy sont de retour avec dix nouveaux épisodes de l’arrière-cour et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la série animée de DreamWorks The Mighty Ones en ligne.

Créée et produite par Sunil Hall de Gravity Falls et Lynne Naylor de Samurai Jack, la première saison de The Mighty Ones a été créée pour la première fois sur Hulu et le service de streaming de NBC Peacock l’année dernière. Le spectacle met en vedette Josh Brener (Twig), Alex Cazares (Very Berry), Jessica McKenna (Rocksy) et Jimmy Tatro (Leaf) avec les stars invitées Fortune Feimster dans le rôle de “Vibez”, Manila Luzon dans le rôle de “Firefly” et Stephen Root dans le rôle de “Bernard” .

La série animée raconte l’histoire d’une brindille, d’un caillou, d’une feuille et d’une fraise qui vivent dans une arrière-cour de banlieue. Au loin, ils peuvent voir un trio d’humains (dont ils vivent dans l’arrière-cour) qu’ils prennent pour des dieux en raison de leur taille beaucoup plus grande et imposante. Bien que les Mighty Ones autoproclamés soient petits, leurs mésaventures dans l’arrière-cour sont grandes.

Au cours de la deuxième saison de la série, The Mighty Ones continue d’explorer le pays des merveilles de leur arrière-cour et d’en apprendre davantage sur les étranges créatures, notamment les chenilles, les oiseaux, les lapins, les rats et bien plus avec qui ils le partagent.

Que vous attendiez avec impatience la sortie de la deuxième saison de la série ou que vous soyez un fan du travail de DreamWorks Animation sur des films comme Kung Fu Panda et Comment dresser votre dragon ou les chasseurs de trolls de Netflix, nous vous montrerons comment regarder The Mighty Ones de n’importe où dans le monde.

The Mighty Ones Saison 2 : Quand et où ?

La saison 2 de The Mighty Ones de DreamWorks sera diffusée le jeudi 1er juillet. Il y a un total de dix épisodes de 23 minutes dans la saison 2 et ils seront tous disponibles à regarder en même temps sur Hulu. Alors que vous pouvez rattraper les épisodes passés de l’émission sur Hulu, toute la saison 1 est également disponible pour regarder sur Peacock.

Comment regarder The Mighty Ones aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Hulu, vous pourrez regarder les 10 nouveaux épisodes de The Mighty Ones lors de la première de la saison 2 le jeudi 1er juillet. Cependant, si vous n’êtes pas encore inscrit , Hulu propose actuellement un essai gratuit d’une semaine, ce qui devrait vous laisser suffisamment de temps pour tester le service par vous-même.

Si vous envisagez de vous inscrire à Hulu, gardez à l’esprit qu’il existe également un ensemble Disney Plus qui vous donne accès à Hulu avec Disney + et ESPN + pour seulement 13,99 $. Si vous voulez juste regarder The Mighty Ones sur Hulu, alors le plan de base du service coûte 5,99 $ par mois tandis que son plan Premium sans publicité coûte 11,99 $ par mois. Alternativement, vous pouvez également vous inscrire à Hulu avec Live TV pour 64,99 $ par mois pour regarder les Hulu Originals du service ainsi que 60 chaînes de télévision en direct.

Alternativement, vous pouvez regarder toute la première saison de The Mighty Ones sur Peacock dès maintenant et il est probable que la saison 2 de l’émission arrivera sur le service de streaming de NBC à une date ultérieure. Peacock propose trois forfaits différents au choix : gratuit, Premium pour 5 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année et Premium Plus pour 10 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Alors que les deux premiers épisodes de The Mighty Ones peuvent être regardés avec juste un plan gratuit, vous devrez vous inscrire à un Premium pour regarder les huit épisodes restants de la saison 1 sur Peacock.

Comment regarder The Mighty Ones au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme Hulu et Peacock ne sont disponibles qu’aux États-Unis, il n’y a actuellement aucun moyen de regarder The Mighty Ones au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir car Netflix ou Amazon Prime Video pourraient finir par acquérir les droits de l’émission en dehors des États-Unis.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.