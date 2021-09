La deuxième saison de la série dramatique d’Apple The Morning Show a été lancée sur Apple TV+, avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Voici de quoi il s’agit.

Apple TV+ a été lancée en novembre 2019 avec The Morning Show comme titre phare. Jennifer Aniston est la célèbre présentatrice d’une émission d’information matinale populaire. L’émission s’ouvre alors que son co-présentateur Mitch Kessler – joué par Steve Carell – est licencié pour des allégations d’inconduite sexuelle. La première saison dénoue finalement les problèmes systémiques ancrés dans la culture du réseau.

La deuxième saison reprend là où la finale explosive de la première saison s’est arrêtée, alors que la hiérarchie du réseau trouve un nouvel ordre mondial. La saison est également fixée au début de 2020, ce qui signifie que l’émission explorera comment les nouvelles du matin ont rapporté et réagi aux premiers stades de la pandémie.

La pandémie de COVID-19 dans le monde réel a signifié que la production de la deuxième saison de The Morning Show a été sévèrement retardée, ce qui signifie qu’il a fallu près de deux ans pour arriver. Cependant, il est enfin là.

Comment regarder la saison 2 de The Morning Show

Vous pouvez regarder Apple TV+ avec l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation, téléviseurs intelligents et plus encore. Si vous n’avez pas d’appareil de streaming compatible, vous pouvez également regarder sur le Web à l’adresse tv.apple.com. Les applications Apple TV natives combinent le contenu d’Apple TV+ et d’autres sources, y compris un magasin pour acheter et louer des films. Pour trouver uniquement le contenu Apple TV+ dans l’application TV, choisissez l’onglet « Originaux » dans la barre d’onglets. Sur la version site internet, il n’y a pas de navigation car elle n’affiche que le contenu TV+. L’interface TV+ est assez basique. Faites défiler jusqu’à Drama Series, sélectionnez The Morning Show et appuyez sur Play pour commencer à regarder. Faites défiler la liste des épisodes horizontalement pour trouver la saison deux si elle n’est pas sélectionnée par défaut. Tout le contenu original Apple TV+ est inclus dans votre abonnement sans achat supplémentaire nécessaire.

Chaque épisode de la saison 2 de The Morning Show est publié chaque semaine. Il a été créé le 17 septembre 2021. Apple publiera de nouveaux épisodes en versements hebdomadaires tous les vendredis. Cela signifie que la finale de la saison sera diffusée le 19 novembre. Si vous souhaitez utiliser un essai gratuit pour Apple TV + pour binge la saison deux, vous devrez attendre jusque-là.

Épisode 1 : 17 septembre 2021 Épisode 2 : 24 septembre 2021 Épisode 3 : 1er octobre 2021 Épisode 4 : 8 octobre 2021 Épisode 5 : 15 octobre 2021 Épisode 6 : 22 octobre 2021 Épisode 7 : 29 octobre 2021 Épisode 8 : 5 novembre 2021 Épisode 9 : 12 novembre 2021 Épisode 10 : 19 novembre 2021

Parmi les autres sorties majeures d’Apple TV + coïncidant avec la deuxième saison de The Morning Show, citons Foundation, Invasion, Acapulco, Dickinson saison trois, Swagger et Tom Hanks, le film de science-fiction Finch.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :