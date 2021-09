Comment regarder la saison 3 de Doom Patrol en ligne de n’importe où

Tout comme Suicide Squad de DC, Doom Patrol présente les aventures et les exploits d’un groupe improbable de super-héros et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de la saison trois de la série à la télévision ou en ligne.

Bien que Doom Patrol ait initialement été créé sur le défunt service de streaming DC Universe, l’émission a trouvé une nouvelle maison avec la sortie de HBO Max l’année dernière. Alors que la saison deux a été diffusée sur les deux services de streaming, la saison trois de Doom Patrol est une exclusivité HBO Max aux États-Unis et sera diffusée sur la chaîne CTV Sci-Fi au Royaume-Uni, sur StarzPlay au Royaume-Uni et sur Fox via Foxtel en Australie.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus appréciés de DC, composé de “Robotman” alias Cliff Steele (Brendan Fraser), “Negative Man” alias Larry Trainor (Matt Boomer), “Elasti-Woman” alias Rita Farr (Avril Bowlby) et “Crazy Jane” (Diane Guerrero). Tout comme le professeur Xavier dirige les X-Men, la Doom Patrol est dirigée par le scientifique fou des temps modernes Niles Caulder, alias “The Chief” (Timothy Dalton).

Contrairement à d’autres groupes de super-héros, chaque membre de la Doom Patrol a subi un horrible accident qui leur a donné leurs pouvoirs mais les a également laissés marqués et défigurés. C’est pourquoi la Doom Patrol est autant un groupe de soutien qu’une équipe de super-héros.

Sans entrer dans les spoilers, la troisième saison de la série verra la Doom Patrol voyager dans le temps lorsque Madame Rouge (Michelle Gomez) arrivera dans une machine à remonter le temps avec une mission très spécifique dont elle ne semble tout simplement pas se souvenir.

Que vous soyez fan de la série de bandes dessinées basée sur des personnages créés par Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani ou que vous en ayez simplement marre de voir des groupes de super-héros qui font toujours les choses correctement, nous vous montrerons exactement comment regarder Doom Patrouillez de n’importe où dans le monde.

Doom Patrol saison 3 – Quand et où ?

La saison 3 de Doom Patrol sera diffusée le jeudi 23 septembre sur HBO Max. Alors que les deux saisons précédentes de la série comportaient 12 épisodes chacune, la saison 3 comptera un total de sept épisodes. De nouveaux épisodes de Doom Patrol seront disponibles pour regarder tous les jeudis sur le service de streaming de HBO.

Comment regarder Doom Patrol aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement HBO Max, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Doom Patrol tous les jeudis.

Pour ceux qui ont déjà coupé le cordon, l’inscription à HBO Max vous coûtera 9,99 $ par mois avec des publicités ou 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité. En plus de Doom Patrol, un abonnement HBO Max vous permettra également de regarder toute la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Succession, Mare of Easttown et Westworld. Cependant, si vous vous inscrivez au plan sans publicité plus cher, vous pourrez également regarder Malignant et d’autres nouvelles sorties en salles de Warner Bros tout au long de cette année.

Obtenez une diffusion en direct de Doom Patrol au Canada

Les téléspectateurs canadiens avec un abonnement au câble pourront regarder les nouveaux épisodes de la saison 3 de Doom Patrol tous les jeudis à 21 h 30 HE/PT sur CTV Sci-fi Channel. Cependant, vous pouvez également diffuser l’émission sur le site Web de CTV ou sur votre smartphone avec l’application CTV, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Regardez Doom Patrol au Royaume-Uni

Alors que les fans de DC Comics au Royaume-Uni peuvent regarder les saisons un et deux de Doom Patrol sur StarzPlay en ce moment, vous devrez attendre un peu pour regarder de nouveaux épisodes de la série car la date de sortie de la saison 3 n’a pas encore été annoncée. Cependant, cela vous donnera amplement le temps de rattraper le retard sur l’émission car un abonnement au service de streaming ne coûte que 4,99 £ par mois et vous permet de diffuser jusqu’à quatre appareils simultanément.

Doom Patrol en direct en Australie

Si vous habitez en Australie et avez un forfait câble Foxtel, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Doom Patrol tous les jeudis à 20h30 AEST/AWST sur Fox8. S’il vous arrive de manquer un épisode, ne vous inquiétez pas car ils seront également diffusés plus tard à 22h30 AEST/AWST sur Fox8+2. Pour ceux qui ont déjà coupé le cordon, vous pourrez également diffuser la saison 3 de Doom Patrol sur Binge pour seulement 10 $ AUD par mois, bien qu’il existe également un essai gratuit pour que vous puissiez tester le service de streaming par vous-même.

