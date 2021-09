Comment regarder la saison 3 de Sex Education en ligne de n’importe où

La classe est de retour à l’école secondaire de Moordale, mais les choses seront un peu différentes cette année car il y a un nouveau directeur qui veut faire de Moordale un pilier d’excellence et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 3 de Sexe Éducation en ligne.

Sorti pour la première fois en janvier 2019, Sex Education raconte l’histoire d’Otis Milburn (Asa Butterfield) qui est un étudiant précaire dont la mère Jean (Gillian Anderson) est sexothérapeute. Alors que la profession de sa mère et ses insécurités ont rendu difficile les rencontres et même le simple fait d’interagir avec le sexe opposé pour Otis, lors de la première saison de l’émission, il a ouvert une clinique du sexe pour capitaliser sur son talent intuitif pour donner des conseils sexuels.

Otis a mis en place sa clinique du sexe avec son amie Maeve (Emma Mackey) pour qui il a également le béguin pour gagner un peu d’argent tout en aidant ses camarades étudiants à résoudre leurs problèmes sexuels. Cependant, au cours de la deuxième saison, Otis a fini par sortir avec une fille nommée Ola car ni lui ni Maeve ne se sont fait connaître leurs sentiments.

La troisième saison de Sex Education semble bouleverser un peu les choses alors que le nouveau directeur, Hope, en a assez des lycéens qui discutent ouvertement de sexe à l’école. En fait, le sexe a été une si grande partie des activités à Moordale que les médias locaux l’ont même surnommé “l’école du sexe”. Pendant ce temps, Otis a poussé une moustache dans le but de paraître plus mature et lui et Maeve ne parlent toujours pas, l’ami d’Otis Eric (Ncuti Gatwa) sort enfin avec le fils du directeur Adam et la mère d’Otis Jean est enceinte mais n’a pas dit encore à son fils.

Que vous attendiez depuis janvier de l’année dernière de nouveaux épisodes de la série ou que vous vouliez simplement regarder tout le drame à Moordale, nous vous montrerons exactement comment regarder la dernière saison de Sex Education de n’importe où dans le monde.

Sex Education saison 3 – Quand et où ?

La saison 3 de Sex Education sera diffusée le vendredi 17 septembre sur Netflix. Comme c’est le cas avec les autres Netflix Originals, les huit épisodes de la dernière saison de l’émission seront disponibles pour regarder en même temps dans tous les pays dans lesquels le service de streaming a été lancé jusqu’à présent.

Comment regarder Sex Education aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement Netflix actif, vous pourrez regarder les huit nouveaux épisodes de la saison 3 de Sex Education le vendredi 17 septembre. Cependant, si vous n’êtes pas encore abonné à Netflix, le service vous donne beaucoup de contenu à regarder pour le prix avec de nouveaux films et émissions qui arrivent chaque mois.

Le forfait de base de Netflix ne coûte que 8,99 $ par mois, mais vous ne pouvez regarder que sur un écran à la fois et vous ne pourrez pas regarder des émissions de télévision ou des films en HD. Le forfait Standard du service coûte 13,99 $ par mois, mais il vous permet de regarder du contenu HD sur deux écrans simultanément. Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison ou dans une grande famille, le forfait Premium de Netflix à 17,99 $ peut vous convenir car vous pouvez regarder sur quatre écrans simultanément et vous avez la possibilité de regarder du contenu en 4K. Il convient également de noter que Netflix propose un essai gratuit de 30 jours si vous souhaitez le tester par vous-même pour voir en quoi consiste l’éducation sexuelle.

Obtenez une diffusion en direct sur l’éducation sexuelle au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme Sex Education est un Netflix Original, la dernière saison de l’émission sera disponible au Canada, au Royaume-Uni et en Australie le jour même de sa sortie aux États-Unis, le vendredi 17 septembre.

Il convient de noter que les prix du service de streaming sont quelque peu différents d’un pays à l’autre. Au Canada, le forfait de base de Netflix coûte 9,99 $ par mois, le forfait Standard coûte 14,99 $ par mois et le forfait Premium coûte 18,99 $ par mois. Au Royaume-Uni, le forfait Basic coûte 5,99 £ par mois, le forfait Standard coûte 8,99 £ par mois et le forfait Premium coûte 11,99 £ par mois. Enfin, en Australie, le forfait Basic du service coûte 10,99 AUD par mois, le forfait Standard coûte 15,99 AUD par mois et le forfait Premium coûte 19,99 AUD par mois.

Regardez l’éducation sexuelle de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Sex Education aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous voulez voir ce que font tous les élèves de l’école secondaire Moordale cette année scolaire lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée. .

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.