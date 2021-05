Comment regarder la saison 3 de Shrill en ligne depuis n’importe où

Changer votre vie et devenir journaliste n’est pas une mince affaire, mais c’est exactement ce que Annie Easton a fait dans la comédie à succès de Hulu Shrill et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la dernière saison de l’émission en ligne.

Basé sur le livre Shrill: Notes from a Loud Woman de Lindy West, la série a été créée pour la première fois sur Hulu en 2019. Situé à Portland, Oregon, Shrill met en vedette l’actrice et comédienne américaine Aidy Bryant, connue pour son travail sur Saturday Night Live.

Au début de la série, Annie était une jeune femme en surpoids qui voulait changer sa vie mais pas son corps. Bien que le monde autour d’elle ne l’ait pas jugée assez bonne à cause de son poids, Annie s’est vite rendu compte qu’elle était aussi bonne que n’importe qui d’autre et a décidé d’agir en conséquence. Cependant, pour obtenir les missions sur lesquelles elle voulait écrire, Annie a dû gagner et convaincre son patron perfectionniste Gabe Parrish (John Cameron Mitchell) qu’elle avait ce qu’il fallait.

La troisième et dernière saison de l’émission trouve Annie sous tension après sa rupture avec son petit ami moins qu’idéal Ryan (Luka Jones) et prenant de l’ampleur au travail. Alors qu’elle a enfin l’impression que tout se met en place, Annie se demande si elle sait vraiment comment obtenir ce qu’elle veut.

Selon Bryant, la dernière saison de Shrill verra son personnage réaliser qu’il n’y a pas de fin pour les personnes qui cherchent à trouver leur propre confiance en elles. Au lieu de cela, c’est une chose constante et quotidienne sur laquelle ils doivent travailler s’ils veulent réussir.

Que vous regardiez l’émission depuis sa première sur Hulu ou que vous souhaitiez simplement voir en quoi consiste cette série humoristique à corps positif, nous vous montrerons comment regarder la dernière saison de Shrill de n’importe où dans le monde.

Shrill saison 3: Quand et où?

La troisième et dernière saison de Shrill sera présentée en première le vendredi 7 mai sur Hulu et les huit nouveaux épisodes de la série pourront être visionnés en même temps.

Comment regarder Shrill aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Hulu, vous pourrez regarder la saison 3 de Shrill lors de sa première le vendredi 7 mai. Si vous n’êtes pas encore abonné, Hulu propose actuellement une semaine essai gratuit qui devrait vous donner suffisamment de temps pour le tester vous-même.

Si vous envisagez de vous inscrire à Hulu, il convient de noter qu’il existe également un pack Disney + qui vous donne accès à Hulu avec Disney + et ESPN + pour seulement 12,99 $. Si vous souhaitez simplement regarder Shrill sur Hulu, le plan de base du service coûte 5,99 $ par mois, tandis que son plan Premium sans publicité coûte 11,99 $ par mois. Alternativement, vous pouvez également vous inscrire à Hulu avec Live TV pour 64,99 $ par mois pour regarder Hulu Originals du service ainsi que 60 chaînes de télévision en direct.

Comment regarder Shrill au Canada

Les fans canadiens de Shrill pourront regarder la dernière saison de l’émission lors de sa première sur le service de streaming Crave le vendredi 7 mai. Crave coûte 9,99 $ par mois et votre abonnement vous donne également accès à Crave Originals comme Letterkenny. Il existe également un essai gratuit de sept jours pour que vous puissiez le tester par vous-même.

Regardez Shrill au Royaume-Uni gratuitement

Bien qu’une date de première au Royaume-Uni pour la dernière saison de Shrill n’ait pas encore été annoncée, vous pouvez regarder les deux premières saisons de l’émission gratuitement dès maintenant sur BBC iPlayer. Comme la série a été diffusée à l’origine sur BBC Three, la saison 3 de Shrill se retrouvera probablement sur le réseau à une date ultérieure.

Comment diffuser gratuitement Shrill en Australie

Les téléspectateurs australiens pourront regarder la dernière saison de Shrill gratuitement sur SBS On Demand à partir du vendredi 7 mai. Bien que SBS On Demand soit gratuit, vous devez vous inscrire pour créer un compte ou vous connecter en utilisant votre compte Facebook ou Google. Vous pouvez également vous informer sur tous les épisodes de Shrill que vous avez peut-être manqués, car les saisons un et deux de la série sont également disponibles sur SBS On Demand.

