Comment regarder la saison 3 de Succession en ligne de n’importe où

Après une interruption de deux ans, la famille dysfonctionnelle Roy est de retour dans la série primée aux Emmy Awards de HBO et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de la saison 3 de Succession à la télévision ou en ligne.

L’émission, créée pour la première fois en 2018, raconte l’histoire de Logan Roy (Brian Cox) et l’avenir de son conglomérat médiatique basé à New York Waystar RoyCo. Logan a trois fils et une fille et la série, comme son nom l’indique, se concentre sur qui lui succédera en tant que PDG de l’entreprise.

Alors que le deuxième fils aîné de Logan, Kendall Roy (Jeremy Strong) semblait être l’héritier présomptif de la saison 1, ses plans pour succéder à son père se sont effondrés après le premier épisode de la série lorsque Logan a subi un accident vasculaire cérébral hémorragique. Logan étant maintenant en mauvaise santé, ses enfants et le conseil d’administration de l’entreprise doivent trouver quelqu’un pour reprendre l’entreprise, mais le patriarche de la famille Roy ne disparaît pas sans se battre.

Sans aller trop loin dans les spoilers, la deuxième saison de Succession s’est terminée sur un cliffhanger après que Kendall a diffusé tout le linge sale de son père lors d’une conférence de presse. Maintenant dans la saison trois, une guerre civile se prépare entre les membres de la famille Roy et Logan est obligé de se tourner vers son plus jeune fils Roman (Kieran Culkin) et sa fille Shiv (Sara Snook) pour l’aider dans son combat contre Kendall.

Que vous suiviez le drame d’entreprise de la famille Roy depuis la première de l’émission ou que vous soyez à l’écoute maintenant, nous vous montrerons comment regarder de nouveaux épisodes de Succession de n’importe où dans le monde.

Succession saison 3 – Quand et où ?

La saison 3 de Succession sera diffusée le dimanche 17 octobre à 21 h HE/PT sur HBO. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine à la même heure chaque dimanche et il y aura un total de neuf épisodes cette saison.

Comment regarder la succession aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement HBO ou HBO Max, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Succession tous les dimanches à 21 h HE/PT.

Pour ceux qui ont déjà coupé le cordon, l’inscription à HBO Max vous coûtera 9,99 $ par mois avec des publicités ou 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité. En plus de Succession, un abonnement HBO Max vous permettra également de regarder toute la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Doom Patrol, Mare of Easttown et Westworld. Cependant, si vous vous inscrivez au plan sans publicité plus cher, vous pourrez également regarder The Many Saints of Newark, Dune et d’autres nouvelles sorties en salles de Warner Bros tout au long de cette année.

Obtenez une diffusion en direct de la relève au Canada

Afin de regarder les nouveaux épisodes de Succession au Canada, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Crave. Bien qu’il ne coûte que 9,99 $ par mois pour regarder Carve Originals et le contenu de Showtime, vous devrez vous inscrire au plan Crave Movies + HBO du service pour 19,98 $ par mois pour regarder Succession. Crave propose également un forfait Crave Movies + HBO + STARZ pour 25,97 $ par mois si vous souhaitez également regarder STARZ Originals en plus du contenu de HBO.

L’avantage de s’inscrire au plan de Crave avec HBO est le fait que vous pourrez regarder Succession et d’autres contenus actuels de HBO en même temps que sa première aux États-Unis.

Regarder Succession au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques avec un abonnement Sky pourront regarder de nouveaux épisodes de Succession tous les lundis sur Sky Atlantic. Alors que le réseau vous permettra de regarder de nouveaux épisodes de l’émission à 2 heures du matin BST tôt le lundi matin, ce qui correspond à l’heure de leur première aux États-Unis, Sky Atlantic rejouera également le dernier épisode de l’émission plus tard à 21 heures BST chaque lundi.

Pour les téléspectateurs qui ne veulent pas s’engager dans un long contrat Sky juste pour regarder de nouveaux épisodes de Succession, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’émission sur NOW TV avec un passe de divertissement pour 9,99 £ par mois bien que vous deviez payer 5 £ supplémentaires pour le regarder en HD. NOW TV vous permettra également de diffuser Succession sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de diffusion en continu.

Diffusion en direct Succession en Australie

Si vous habitez en Australie et avez un forfait câble de Foxtel, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Succession tous les lundis à 20h30 AEST/AWST sur Fox Showcase. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez également diffuser Succession sur Binge pour seulement 10 $ AUD par mois. Il existe également un essai gratuit pour que vous puissiez tester le service de streaming par vous-même.

