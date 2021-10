Comment regarder la saison 3 de You en ligne de n’importe où

Bien qu’il ait déménagé en banlieue avec sa femme Love et leur fils nouveau-né Henry, Joe n’arrive tout simplement pas à abandonner ses anciennes habitudes et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de You en ligne.

You raconte l’histoire de Joe Goldberg (Penn Badgley) qui travaille comme gérant de librairie à New York. Après avoir rencontré l’écrivain en herbe Guenièvre Beck lors de la première saison de la série, Joe s’éprend d’elle et commence à être obsédé par ses réseaux sociaux et à utiliser la technologie pour la suivre dans le but de nouer une relation.

Après la rupture de sa relation avec Beck, Joe déménage à Los Angeles pour tenter d’échapper à son passé et recommencer sous le nom de Will Bettelheim. Une fois de plus, il travaille dans une librairie et est fasciné par une autre femme. Après avoir rencontré le chef Love Quinn (Victoria Pedretti), Joe retombe dans ses vieux schémas d’obsession et de violence. Cette fois-ci cependant, Joe est déterminé à faire fonctionner sa relation avec Love, peu importe le prix.

Suite aux événements de la deuxième saison de You, Joe et Love sont maintenant mariés et élèvent leur fils nouveau-né Henry dans la banlieue californienne de Madre Linda. Cependant, il a du mal à s’adapter à la vie de banlieue et s’intéresse à la voisine Natalie. Traquer et suivre Natalie ne sera pas facile, car Madre Linda est une communauté très unie avec une abondance de caméras surveillant chaque mouvement de Joe.

Joe sera-t-il capable de mettre sa nature obsessionnelle et son passé meurtrier derrière lui pour le bien de son fils ou Natalie pourrait-elle être son prochain toi ? Indépendamment de ce qui se passe cette fois-ci, Netflix a déjà annoncé qu’il y aura une quatrième saison pour l’excitation des fans avides de la série.

Que vous ayez commencé à regarder l’émission en 2018 lors de sa première création sur Lifetime ou que vous l’ayez découvert après qu’elle soit devenue un Netflix Original, nous vous montrerons exactement comment regarder de nouveaux épisodes de You de n’importe où dans le monde.

Vous saison 3 – Quand et où ?

La saison 3 du thriller psychologique You sera diffusée le vendredi 15 octobre sur Netflix. Comme ce fut le cas pour les deux dernières saisons de la série, il y aura au total dix épisodes dans la saison 3 de You.

Comment regarder la saison 3 de You aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement Netflix actif, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes Vous le vendredi 15 octobre. Cependant, si vous n’êtes pas encore abonné à Netflix, le service vous offre beaucoup de contenu. à surveiller le prix avec de nouveaux films et émissions qui arrivent chaque mois.

Le plan de base de Netflix ne coûte que 8,99 $ par mois, mais vous ne pouvez regarder que sur un écran à la fois et vous ne pourrez pas regarder des émissions de télévision ou des films en HD. Le forfait Standard du service coûte 13,99 $ par mois, mais il vous permet de regarder du contenu HD sur deux écrans simultanément. Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison ou dans une grande famille, le forfait Premium de Netflix à 17,99 $ peut vous convenir car vous pouvez regarder sur quatre écrans simultanément et vous avez la possibilité de regarder du contenu en 4K. Il convient également de noter que Netflix propose un essai gratuit de 30 jours si vous souhaitez le tester par vous-même pour voir ce que vous êtes.

Obtenez une diffusion en direct de la saison 3 de You au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme You est un Netflix Original, de nouveaux épisodes de la saison 3 de l’émission seront disponibles au Canada, au Royaume-Uni et en Australie le même jour qu’ils sortiront aux États-Unis, le vendredi 15 octobre.

Il convient de noter que les prix du service de streaming sont quelque peu différents d’un pays à l’autre. Au Canada, le forfait de base de Netflix coûte 9,99 $ par mois, le forfait Standard coûte 14,99 $ par mois et le forfait Premium coûte 18,99 $ par mois. Au Royaume-Uni, le forfait Basic coûte 5,99 £ par mois, le forfait Standard coûte 8,99 £ par mois et le forfait Premium coûte 11,99 £ par mois. Enfin, en Australie, le forfait Basic du service coûte 10,99 AUD par mois, le forfait Standard coûte 15,99 AUD par mois et le forfait Premium coûte 19,99 AUD par mois.

Regardez de nouveaux épisodes de You de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez vous regarder aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez voir de nouveaux épisodes du thriller psychologique populaire de Netflix lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

