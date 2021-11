Comment regarder la saison 4 de Yellowstone en ligne de n’importe où

Après le cliffhanger de l’été dernier à la fin de la saison trois, le drame occidental de Paramount Network, Yellowstone, est de retour avec tous les nouveaux épisodes et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 4 de Yellowstone à la télévision ou en ligne.

La série télévisée américaine, créée par Taylor Sheridan et John Linson, a fait ses débuts en juin 2018 et met en vedette Kevin Costner, lauréat d’un Oscar, dans le rôle de John Dutton. Dutton est un milliardaire de 6e génération qui, avec sa famille, contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis, Yellowstone Dutton Ranch.

Cependant, le ranch est en conflit constant avec la ville en pleine croissance, la réserve indienne et le parc national qu’il borde. Le ranch de la famille Dutton est également assez isolé et John Dutton doit se battre pour protéger son ranch de ceux qui essaieraient de le prendre à tout prix.

Sans aller trop loin dans les spoilers, la troisième saison de Yellowstone s’est terminée avec tous les membres de la famille Dutton ciblés dans des attaques coordonnées et la dernière saison de l’émission reprendra là où les choses s’étaient arrêtées.

Suite au succès massif de Yellowstone, le réseau Paramount lancera également une nouvelle série dérivée intitulée 1883 le 19 décembre sur son service de streaming Paramount Plus. Alors que Yellowstone raconte l’histoire de la famille Dutton des temps modernes, 1883 donnera aux fans de la série un aperçu de la façon dont la famille a voyagé à travers les Grandes Plaines à la recherche d’une vie meilleure pour se retrouver dans le Montana en premier lieu.

Que vous attendiez avec impatience de voir comment se déroulent les événements de la finale de la saison trois de l’émission ou que vous vouliez simplement voir de quoi il s’agit, nous vous montrerons comment regarder la saison quatre de Yellowstone de n’importe où dans le monde.

Yellowstone Saison 4 – Quand et où ?

La saison 4 de Yellowstone sera diffusée le dimanche 7 novembre avec un événement spécial de deux épisodes sur le réseau Paramount à 20 h HE/PT. De nouveaux épisodes de l’émission seront diffusés chaque semaine en même temps et il y aura un total de 10 épisodes dans la saison 4 de Yellowstone.

Comment regarder Yellowstone aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Yellowstone sur le réseau Paramount tous les dimanches à 20 h HE/PT. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne sur le site Web du réseau Paramount, mais vous devrez vous connecter à l’aide des informations d’identification de votre fournisseur de câble. Le réseau propose également un laissez-passer de visionnage de 24 heures au cas où vous voudriez simplement regarder quelques épisodes de l’émission pour voir si vous l’aimerez.

Vous n’êtes pas intéressé par un abonnement coûteux à la télévision par câble juste pour regarder Yellowstone ? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau Paramount afin que vous puissiez regarder la dernière saison de l’émission en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Sling TV – 35 $ par mois – Pour accéder au réseau Paramount, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue ou Sling Orange de Sling TV et ajouter le forfait Comedy Extra pour 5 $ supplémentaires par mois. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès au réseau Paramount ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès au réseau Paramount et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend Paramount Network ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu à l’aide de la fonction DVR cloud du service.

Obtenez une diffusion en direct de Yellowstone au Canada

Les téléspectateurs canadiens avec un abonnement Prime peuvent regarder les épisodes passés de la saison 1 à 3 de Yellowstone sur Amazon Prime Video dès maintenant. De nouveaux épisodes de la saison quatre de Yellowstone arriveront également sur le service de streaming d’Amazon, mais aucune date de sortie n’a encore été fixée. D’ici là, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour regarder la saison 4 de Yellowstone au début du Canada.

Regarder Yellowstone au Royaume-Uni

Alors que les deux premières saisons de Yellowstone ont été diffusées sur Channel 5, aucune date de sortie n’a encore été fixée pour les saisons trois et quatre de l’émission au Royaume-Uni. Alors qu’il était auparavant possible de regarder les épisodes passés de l’émission sur le service de streaming de Channel 5, les saisons 1 et 2 de Yellowstone ont maintenant été supprimées de My5. Cependant, vous pouvez toujours regarder les saisons un et deux de l’émission sur Amazon Prime Video, mais vous devrez les acheter.

Si vous avez hâte de découvrir ce qui est arrivé à la famille Dutton au cours de la saison trois et que vous souhaitez regarder de nouveaux épisodes de la saison quatre de Yellowstone, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour regarder l’émission au Royaume-Uni.

Diffusion en direct de Yellowstone en Australie

Si vous souhaitez regarder la dernière saison de Yellowstone en Australie, vous pouvez le faire sur le service de streaming Stan le lundi 8 novembre. Le service propose trois forfaits sous la forme de Stan Basic, Stan Standard et Stan Premium avec la plus grande différence. entre eux, vous aurez besoin du forfait Premium pour 17 $ par mois pour regarder du contenu en 4K. Cependant, si regarder Yellowstone en 1080p vous convient, le forfait de base à 10 $ par mois devrait suffire. Quel que soit le forfait que vous choisissez, Stan propose un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez tester le service par vous-même.

Regardez Yellowstone de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de Yellowstone aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de l’émission à succès lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.